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    • Haberler
    • 15.04.2023 08:30
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    • 15.04.2023 08:30
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    Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan 31.600 sağlık personeli ne zaman göreve başlayacak 2023?

    Son dakika haberine göre, ÖSYM, KPSS-2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "'28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi. Peki, Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan 31.600 sağlık personeli ne zaman göreve başlayacak 2023? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak?

    Son dakika haberine göre, ÖSYM, KPSS-2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "'28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi. Peki, Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan 31.600 sağlık personeli ne zaman göreve başlayacak 2023? İşte detaylar...

    2023/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ÖSYM, KPSS-2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    ''28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

    Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.''

    ÖSYM KPSS-2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

    Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

    Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak?

    Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...

        Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI KONTENJANLARI

        Biyolog (Lisans): 28
        Çocuk Gelişimcisi (Lisans): 102
        Diğer Sağlık Personeli (Lisans): 100
        Dil ve Konuşma Terapisti (Lisans): 41
        Diyetisyen (Lisans): 255
        Ebe (Lisans): 1530

        Fizyoterapist (Lisans): 510
        Hemşire (Lisans): 5202
        Hemşire (Ortaöğretim): 867
        İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) (Lisans): 28
        Odyolog (Lisans): 26
        Perfüzyonist (Lisans): 25
        Psikolog (Lisans): 255
        Sağlık Fizikçisi (Lisans): 33

        Sosyal Çalışmacı (Lisans): 91
        Sağlık Teknikeri Anestezi (Ön Lisans): 480
        Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı (Ön Lisans): 87
        Sağlık Teknikeri Laboratuvar (Ön Lisans): 439
        Sağlık Teknikeri Röntgen (Ön Lisans): 521
        Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter (Ön Lisans): 16463
        Sağlık Teknikeri Adli Tıp (Ön Lisans): 22
        Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı (Ön Lisans): 315

        Sağlık Teknikeri Ameliyat (Ön Lisans): 153
        Sağlık Teknikeri Diş Protez (Ön Lisans): 102
        Sağlık Teknikeri Diyaliz (Ön Lisans): 131

        Sağlık Teknikeri Eczane (Ön Lisans): 204
        Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji (Ön Lisans): 25
        Sağlık Teknikeri Evde Bakım (Ön Lisans): 510
        Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım (Ön Lisans): 510
        Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi (Ön Lisans): 183

        Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım (Ön Lisans): 1122
        Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi (Ön Lisans): 51
        Sağlık Teknikeri Odyometri (Ön Lisans): 119

        Sağlık Teknikeri Ortopedi (Ön Lisans): 153
        Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi (Ön Lisans): 51
        Sağlık Teknikeri Podolog (Ön Lisans): 20
        Sağlık Teknikeri Radyoterapi (Ön Lisans): 28
        Sağlık Teknikeri Optisyen (Ön Lisans): 20

        Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım (Ortaöğretim): 420
        Sağlık Teknisyeni Anestezi (Ortaöğretim): 53
        Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı (Ortaöğretim): 13

        Sağlık Teknisyeni Laboratuvar (Ortaöğretim): 50
        Sağlık Teknisyeni Röntgen (Ortaöğretim): 62
        Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter (Ortaöğretim): 200
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        Haberler Haberler Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan 31.600 sağlık personeli ne zaman göreve başlayacak 2023?
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