Bugün deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Iğdır, Erzurum ve diğer çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar internet arama motorlarında ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Ağrı Doğubayazıt'da deprem mi oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları ve 11 Nisan 2023 Salı AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi.