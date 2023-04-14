Yeni atanan 31.600 sağlık personeli ne zaman göreve başlayacak 2023? Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak?

Son dakika haberine göre, ÖSYM, KPSS-2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "'28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi. Peki, Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan 31.600 sağlık personeli ne zaman göreve başlayacak 2023? İşte detaylar...
2023/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, KPSS-2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.''
ÖSYM KPSS-2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.
Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...