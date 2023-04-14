Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayı başlıyor. İslam alemi on bir ayın sultanı olan Ramazan ayını oruç, dua ve ibadetlerle geçirecek. Bu mübarek günlerde oruç tutmak için sahur yapacak olan milyonlarca kişi duaları araştırmaya başladı. Peki, sahur duası Arapça Türkçe okunuşu nasıldır? Sahurda hangi dualar okunur? İşte sahur ile ilgili hadisler!
SAHUR İLE İLGİLİ HADİSLER!
Enes b. Malik'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Sahur yemeği yeyin, çünkü sahurda bereket vardır, buyurmuştur." (Müslim)
İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur:
"İçecekleri, develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin; iki veya üç nefeste için; içerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin." (Tirmizi)
İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:
"Resûlullah'ın iki müezzini vardı: Bilâl ve İbn Ümmü Mektûm. Resûlullah şöyle dedi:
" Bilâl ezanı gece (sahurun bitiminden evvel) okur, İbn Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyin, için."
Râvi İbn Ömer dedi ki: Bu ikisinin arasındaki vakit, birinin inip (dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere) diğerinin çıkması arasında geçen vakitten ibarettir." (Müslim)
Sahabi Ümeyye b. Mahşî (ra) anlatıyor:
"Resulullah (sav) bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu, son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken, "Bismillâhi evvelehû ve ahirehû (başı için de sonu için de bismillâh)" dedi. Bunun üzerine Peygamber güldü ve "Şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O, Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı." buyurdu. (Ebu Davud)
Peygamber Efendimiz'in (SAV) iftarda ettiği dua
Peygamber Efendimiz (SAV), iftar vakti geldiğinde orucunu, "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı.
Bu dua ''Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.'' anlamına gelir.
( Ebu Davud, Savm: 22)
Resulullah Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde, "Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, ahlâksızca konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya sövüşmeye kalkışırsa, iki defa, "Ben oruçluyum." desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki oruçlunun (açlıktan dolayı değişen) ağız kokusu Allah nezdinde, misk kokusundan daha hoştur. (Allah, oruçlu için şöyle buyurur): "O, yemesini, içmesini ve cinsel isteklerini benim için terk ediyor. Oruç benim içindir. Onun mükâfatını ben vereceğim. Bir iyiliğe ise on misli ecir vardır."" buyurur. Kulun Allah'ın rızasına ulaştıracak bu manevi halde olması duasının da daha ihlaslı olmasını sağlar. Oruçlu halde dua etmek bu yüzden önemli bir ibadettir.