Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir? 2023 Kadir Gecesi hangi güne geliyor? DİYANET açıkladı!

KADİR GECESİ 2023 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan'da idrak edilecek ve Pazartesi gününe denk geliyor.

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kadir gecesi bütün geceler gibi bir gece olmasına rağmen; Allahü teâlâ kıymet verdiği için; bin aydan daha kıymetli olmuştur. Nitekim Kadir sûresinde mealen;

(Biz Kur'ânı sana Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır) buyurulmaktadır.