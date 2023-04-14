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    • Haberler
    • 14.04.2023 16:50
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    • 14.04.2023 16:52
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    Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir? 2023 Kadir Gecesi hangi güne geliyor? DİYANET açıkladı!

    Kadir Gecesi'nin yaklaşmasıyla birlikte bir çok soru da sıkça araştırılmaya başlandı. Ramazan ayının artık son günlerine gelirken Kadir Gecesi hakkında internet arama motorlarında ''Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir?'' soruları sorgulanır oldu. 2023 yılında Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi gününe denk geliyor. İşte Kadir Gecesi hakkında bilinmesi gerekenler...

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi ne oldu?

    Kadir Gecesi ne oldu, Kadir Gecesi nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir şeklindeki sorular, 17 Nisan'a artık sayılı günler kala araştırılır oldu. Kadir Gecesi İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Her yıl olduğu gibi bu yılda da Kadir Gecesi ibadetlerle geçecek. İşte 2023 Kadir Gecesi hakkında detaylar...

    KADİR GECESİ 2023 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

    Kadir Gecesi bu yıl 17 Nisan'da idrak edilecek ve Pazartesi gününe denk geliyor.

    KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

    Kadir gecesi bütün geceler gibi bir gece olmasına rağmen; Allahü teâlâ kıymet verdiği için; bin aydan daha kıymetli olmuştur. Nitekim Kadir sûresinde mealen;

    (Biz Kur'ânı sana Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır) buyurulmaktadır.

    Kur'ân-ı kerim, Ramazanda indi. Kadir gecesi, bu aydadır. Kur'ân-ı kerimde bütün üstünlükler bulunmaktadır. Bu ayda da, o üstünlüklerden hasıl olan bütün iyilikler bulunmaktadır. Bu bağlılıktan dolayı, Kur'ân-ı kerim bu ayda nazil oldu. Bakara sûresinin 185. âyetinde mealen;

    (Kur'ân-ı kerim, Ramazan ayında indirildi) buyuruldu.

    KADİR GECESİ ANLAM VE ÖNEMİ

    İslam aleminin son peygamberi Hz. Muhammed'e vahiy olan Müslümanlığın yol göstericisi Kur'an-ı Kerim bu gecede vahiy olmaya başlamıştır. İslam'ın güneşi olan nitelendirilen kutsal kitap, dini insanoğluna anlatan en önemli kaynak olması sebebiyle el üstünde tutuluyor.

    Bu gece Müslümanlar tarafından Ku'an okunması halinde melekler yeryüzüne inerek bereket ve rahmeti getirir. Şeytan bu gecede İslam alemine kötülük yapmaya gücünü yetiremez. Bu geceyi ibadetle geçirmek aralanan dua kapısına erişmek için oldukça önemli.

        Bu gecenin namaz, dua ve oruçla geçirilmesi Müslümanların ibadetle temizlenmelerine olanak tanıyor. Aralanacak dua kapısında af ve mağfiret İslam aleminin olacak.

        Geçmiş günahların affedileceği müjdeleniyor: Bir hadiste Resûl-i Ekrem'in Kadir gecesinde, "Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni de affet!" şeklinde dua edilmesini tavsiye ettiği belirtilir.

        KADİR GECESİ ALAMETLERİ

        Kadir Gecesi zamanının tayin edilebilmesi için dikkat edilen bazı rivayetler Diyanet tarafından şöyle anlatılıyor:

        Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

        Zirr b. Hubeyş anlatıyor: "Ubey b. Ka'b'a; (r.a.) İbn Mes'ud'un, (r.a.) 'Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir.' sözünü hatırlattığımda, bana şu cevabı verdi: 'Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah'ın (s.a.s.) bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak şekilde doğmasıdır'" (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179).

        Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

        Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır, alametleri nelerdir? 2023 Kadir Gecesi hangi güne geliyor? DİYANET açıkladı!
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