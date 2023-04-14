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    • 14.04.2023 16:10
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    • 14.04.2023 16:42
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    Kadir gecesi ibadetleri neler? Diyanet'e göre Kadir gecesinde ne yapılır, nasıl dua edilir? Bin aydan daha hayırlı gecede neler yapılmalı?

    Kadir gecesi, Müslüman alemi için "bin aydan daha hayırlı gece" olarak bilinen mübarek bir gecedir. Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde nazil olmaya başlamıştır. Bu gecede mağfiret kapıları ardına kadar açılır ve gündüzü oruçlu geçirilen bu gecede namaz kılınır, tesbih ve zikir çekilir, tövbe ve istiğfar edilir. Peki, Kadir gecesi ibadetleri neler? Diyanet'e göre Kadir gecesinde ne yapılır, nasıl dua edilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Kadir Gecesi ibadetleri neler?

    Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde Müslümanlar bol bol dua edecek, Kur'an okuyacak ve namazlar kılacak. Şimdi vatandaşlar merakla internette Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kadir gecesi ibadetleri neler? Diyanet'e göre Kadir gecesinde ne yapılır, nasıl dua edilir? Bin aydan daha hayırlı gecede neler yapılmalı? İşte detaylar...

    Kadir gecesinin önemi

    🔸 İslam dünyası için Kadir gecesi "bin aydan daha hayırlı gece" şeklinde müjdelendiği için oldukça önemli görülmüştür.

    🔸 Kadir gecesinin Ramazan ayının son 10 günü içinde saklı olduğu bilinir. Yaygın rivayetlerin değerlendirmesiyle Ramazan'ın 27'nci gecesinin Kadir gecesi olabileceği ifade edilir.

    🔸 Resul-i Ekrem Efendimiz (sav) bir hadisinde, "Siz Kadir Gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" buyurmuştur.

    Buhârî, Leyletü'l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216

    Kadir gecesi ibadetleri neler?

    🔸 Kadir gecesi, semanın kapılarının açıldığı dua ve tövbelerin çokça kabul edildiği mübarek bir gece olarak tanımlanır.

    🔸 Bu geceyi namaz kılarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak, istiğfar ve dua ederek değerlendirmek gerektiği belirtilir.

    🔸 Peygamber Efendimiz (sav) mübarek Kadir gecesi için şöyle buyurmuştur:

    "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır".

    Buhârî, Kadir, 1

        Kadir gecesinde ne yapılır?

        🔸 Kadir gecesinde yapılacak ibadetlerin başında Kur'an-ı Kerim okumak gelir. Kur'an okunmalı, okuyanlar dinlenmelidir. Kur'an ile olan bağ arttırılmalı ve Allah'a olan sevgi ve saygı kuvvetlendirilmelidir.

        🔸 Nafile namaz kılınmalı, üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namaz kılmadan önce hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmaları tavsiye edilmiştir.

        🔸 Peygamber Efendimize (sav) salat ü selamlar getirilerek O'nun şefaatine nazil olmayı ummak ve ümmet bilincini tazelemek gerekir.

        Günahların bağışlandığı gece

        🔸 Kadir gecesi, günahların bağışlandığı bir gece olarak faziletleri bol olan, Müslümanlara müjdelenen mübarek bir gecedir.

        🔸 Ebu Hureyre'nin (ra) rivayet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

        "Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır."

        Buhârî, Kadir, 1

        🔸 Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz (sav), "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…" (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

        Peygamberimizin Kadir gecesi duası

        🔸 Hz. Aişe (ra), Kadir Gecesinde nasıl dua edeceğini Resul-i Ekrem Efendimize (sav) sormuş ve Peygamber Efendimizin yanıtını şu sözlerle aktarmıştır:

        "Ey Allah'ın Resulü! Kadir Gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim, diye sordum. Resulullah (sav):

        "Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'ım sen çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet)" diye dua et, buyurdu".

        Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314

            Peygamberimize salavat getirilmeli

            🔸 Tefekkür halinde olunmalı ve başta dünya hayatı olmak üzere yaşamın bir muhasebesi yapılarak ahirete ilişkin neler yapıldığı gözden geçirilmelidir.

            🔸 Bol bol zikir ve tesbih çekilmelidir. Peygamber Efendimize (sav) salavatlar getirilmelidir.

            🔸 Müminlerle helalleşmeli, rızaları alınmalı, küs ve dargınlar barıştırılmalı, kederli olanların yüzleri güldürülmelidir.

            🔸 Günahlara samimi ve kalpten tevbe edilmeli, istiğfar dilenmeli, bu mübarek gece en iyi şekilde idrak edilmelidir.

            🔍 Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi fazileti nedir?

            Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesi

            Kur'an'da Kadir gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:

            1. Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.

            2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?

            3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

            4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.

            5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

            Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

            Kadir gecesinin olduğunu anlamak için âlimler birtakım görüşlerde birleşmişlerdir. Buna göre Kadir gecesinde:

            🔸 Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

            🔸 Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur.

            🔸 Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

            🔸 Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.
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            Emlak Konut
            Haberler Haberler Kadir gecesi ibadetleri neler? Diyanet'e göre Kadir gecesinde ne yapılır, nasıl dua edilir? Bin aydan daha hayırlı gecede neler yapılmalı?
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