Kadir gecesi ibadetleri neler? Diyanet'e göre Kadir gecesinde ne yapılır, nasıl dua edilir? Bin aydan daha hayırlı gecede neler yapılmalı?

Peygamberimize salavat getirilmeli

🔸 Tefekkür halinde olunmalı ve başta dünya hayatı olmak üzere yaşamın bir muhasebesi yapılarak ahirete ilişkin neler yapıldığı gözden geçirilmelidir.

🔸 Bol bol zikir ve tesbih çekilmelidir. Peygamber Efendimize (sav) salavatlar getirilmelidir.

🔸 Müminlerle helalleşmeli, rızaları alınmalı, küs ve dargınlar barıştırılmalı, kederli olanların yüzleri güldürülmelidir.

🔸 Günahlara samimi ve kalpten tevbe edilmeli, istiğfar dilenmeli, bu mübarek gece en iyi şekilde idrak edilmelidir.

🔍 Kadir gecesi ne oldu? Kadir gecesi fazileti nedir?

Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesi

Kur'an'da Kadir gecesinden Kadir Suresi'nde bahsedilmiştir:

1. Şüphesiz ki biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.

2. Kadir gecesi nedir, nereden bileceksin?

3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.

4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler.

5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

Kadir gecesinin olduğunu anlamak için âlimler birtakım görüşlerde birleşmişlerdir. Buna göre Kadir gecesinde:

🔸 Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.

🔸 Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgâr yoktur.

🔸 Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.

🔸 Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur.