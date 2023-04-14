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    • 14.04.2023 08:08
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    • 14.04.2023 08:08
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    İYİ Parti oy oranı kaç, ne kadar? İYİ Parti'de kaç Milletvekili var 2023? 24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti toplamda ne kadar oy aldı, yüzde kaç?

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yaptı. Ardından 6'lı masa resmen dağıldı. Bu kapsamda İYİ Parti hakkında aramalar hız kazandı. Peki, İYİ Parti'de kaç Milletvekili var 2023? İYİ Parti oy oranı kaç, ne kadar? 24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti toplamda ne kadar oy aldı, yüzde kaç? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İYİ Parti’de kaç Milletvekili var 2023?

    İYİ Parti hakkında aramalar hız kazandı. Meral Akşener, 6'lı masayı resmen dağıttı. İmamoğlu ve Yavaş'ı aday olarak gösterdiklerini söyleyen Akşener, "Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir." dedi. Peki, İYİ Parti'de kaç Milletvekili var 2023? İYİ Parti oy oranı kaç, ne kadar? 24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti toplamda ne kadar oy aldı, yüzde kaç? İşte merak edilenler...

    İYİ PARTİ OY ORANI KAÇ?

    Seçim tarihi yaklaştıkça son anket çalışmaları da merakla beklenmeye başladı.

    Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında son anket sonuçlarını paylaştı.

    ANKETLERDE AK PARTİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

    "Son anketlerde AK Parti yüzde 40'ın üzerinde. MHP pozisyonunu koruyor. Deprem sonrası CHP gerileme yaşıyor. İYİ Parti'nin geçen ayki oyları yüzde 11 civarında. "

    "MİLLET İTTİFAKI'NIN TOPLAM OYUNDA..."

    "Millet İttifakı'nın oylarını üst üste koyduğunuz zaman toplamları seçim kazandıracak bir pozisyon oluşturmuyor. "

    İYİ PARTİ'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

    İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 37 milletvekili ile grubu bulunmaktadır.

    24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti toplamda ne kadar oy aldı, yüzde kaç?

        MERAL AKŞENER NE DEDİ?

        Son dakika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin ek binasındaki toplantıda, Saadet Partisi ev sahipliğinde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü dünkü toplantısıyla ilgili GİK üyelerini bilgilendirdi ve değerlendirmelerini aldı.

        Bu arada Akşener ek binaya gelişinde Başkanlık Divanı üyeleri tarafından alkışlarla karşılandı.

        Gelen son dakika bilgisine göre; İYİ Parti GİK Toplantısı sona erdi. Akşener toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

        "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Bu bizim temel ilkemizdir.

        Bu doğrultuda siyasetimizin merkezinde milletimizi alıp memleketimizi il il, ilçe ilçe, karış karış gezdik.

        "ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE'YE TERCİH EDİLMİŞTİR"

        Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik.

        Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür.

        Bu masa artık potansiyel adayların tartışabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız.

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulunmak istiyorum. Milletimiz, sizleri sevdi, bağrına bastı.

        Ve bugün de; çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor." Bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Bu saatten sonra bizlere düşen bir seçim yapmaktır."

        KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa çıkışı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

        Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" yorumunda bulundu.
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler İYİ Parti oy oranı kaç, ne kadar? İYİ Parti'de kaç Milletvekili var 2023? 24 Haziran 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti toplamda ne kadar oy aldı, yüzde kaç?
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