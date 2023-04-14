İMECE uydusu fırlatılışı CANLI İZLE! TÜBİTAK YOUTUBE İMECE uydusu uzaya fırlatılma anı videosu İZLE! İMECE ne işe yarar?

İMECE uydusu hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren arttı. 14 Nisan 2023 tarihinde fırlatılması planlanan uydu için tören, Ankara'da bulunan TÜBİTAK UZAY'ın yer takip istasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. İşte İMECE uydusu canlı izleme seçeneği!
İMECE UYDUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA UZAYA FIRLATILACAK?
İMECE bugün Türkiye saati ile 09.48'de fırlatılacak. Uydununb Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılacağı öngörülüyor.
14 NİSAN 2023 İMECE UYDUSU FIRLATILIŞI CANLI İZLE!
İMECE UYDUSU NE İŞE YARAR?
Doğal afet, tarım ve askeri amaçlarla kullanılacak.
Uzaydan dünyanın fotoğrafını çekecek.
Metre altı çözünürlükte görüntü alacak.
TSK'NIN UZAYDAKİ GÖZÜ OLACAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İmece'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, İmece'nin metre altı çözünürlüğe sahip bir uydu olduğunu, TSK'nın uzaydaki gözü olacağını söyledi.
Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:
"PROJEYİ YAKINDAN TAKİP ETTİM"
''Çok önemli ve stratejik bir proje. İlk bakan olduğum andan itibaren bu projeyi takip ettim. Türkiye'nin bir uzay test ve entegrasyon merkezi var. Arkadaşlarımızı gece vakitleri ziyaret ettim, baklava götürdüm, arkadaşlarımız büyük gayret gösterdiler. Metre altı çözünürlüğe sahip ilk uyduyu yörüngesine fırlatmış olacağız.