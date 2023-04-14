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    • 14.04.2023 09:25
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    14 Nisan 2023 İMECE FIRLATILDI MI, ne zaman uzaya fırlatılacak? İMECE uydusu özellikleri neler? Açılımı ne, kaç yıl görev yapacak?

    Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin ne zaman uzaydaki yörüngesine atılacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İMECE'nin uzaya fırlatılacağı tarihi açıkladı. Peki Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE ne zaman uzaya fırlatılacak? İMECE uydusu özellikleri neler? İMECE açılımı, anlamı ne, neyin kısaltması? İşte yanıtları...

    14 Nisan 2023 İMECE FIRLATILDI MI, ne zaman uzaya fırlatılacak?

    İMECE uydusu uzaya fırlatıldı mı, ne zaman fırlatılacak sorusu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dakika paylaşımı sonrası sıkça araştırılmaya başlandı. Erdoğan sosyal medya hesabından, ''Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz.'' şeklinde paylaşım yaptı. Peki Yerli ve milli gözlem uydusu İMECE ne zaman uzaya fırlatılacak? İMECE uydusu özellikleri neler?

    İMECE UZAYA FIRLATILDI MI, NE ZAMAN FIRLATILACAK?

    Son dakika... İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Telegram hesabından İMECE uydusu hakkında yaptığı paylaşımın tamamı şöyle:

    ''Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz İMECE, 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak.

    Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkânlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz.''

    İMECE UYDUSU NEDİR?

    Milli gözlem uydusu İMECE, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü tarafından geliştirildi. Tüm aşamalarıyla Türkiye'de tasarlandı ve üretildi. Hem sivil hem de askeri amaçla kullanılacak. İmece, 1 metreden daha düşük çözünürlükte görüntüleme yapıyor.

        İMECE UYDUSU ÖZELLİKLERİ

        Yörünge: 680 km güneşe eş zamanlı
        Hizmet Ömrü: 5 Yıl
        Görüntü Alanı (1 Kare): 13,9 km X 16,2 km
        Ağırlık: 800 kg
        Çözünürlük: PAN 0.99 m – MSI 3.96 m
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler 14 Nisan 2023 İMECE FIRLATILDI MI, ne zaman uzaya fırlatılacak? İMECE uydusu özellikleri neler? Açılımı ne, kaç yıl görev yapacak?
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