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    • Haberler
    • 14.04.2023 12:02
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    • 14.04.2023 12:02
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    Hibrit Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenilebilecek mi? Hibrit tutulma nedir? Nisan 2023 Güneş tutulması ne zaman?

    Bu doğa olayının Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek olması vatandaşları heyecanlandırdı ve ülkemizden izlenip izlenemeyeceğini merak ettirdi. Peki, Nisan 2023 Güneş tutulması ne zaman? Hibrit Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenilebilecek mi? Hibrit tutulma nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Nisan 2023 Güneş tutulması ne zaman?

    'Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi?' soruları gündeme geldi. Bu doğa olayının Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek olması vatandaşları heyecanlandırdı ve ülkemizden izlenip izlenemeyeceğini merak ettirdi. Peki, Nisan 2023 Güneş tutulması ne zaman? Hibrit Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenilebilecek mi? Hibrit tutulma nedir? İşte detaylar...

    BU YIL GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

    2023 yılı içerisinde gerçekleşecek gök olaylarından Hibrit güneş tutulması 20 Nisan tarihinde gerçekleşecek.

    GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

    Yılın en önemli gök olayların hibrit tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Ancak diğer ülkelerden açılacak canlı yayınlar sosyal medyada yerini alacak ve takip edilecek.

    GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

    Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

        GÜNEŞ TUTULMASI NASIL VE NEDEN OLUR?

        Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir.

        Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

        HİBRİT GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

        Hibrit Güneş Tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler Hibrit Güneş tutulması saat kaçta, Türkiye'den izlenilebilecek mi? Hibrit tutulma nedir? Nisan 2023 Güneş tutulması ne zaman?
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