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    • Haberler
    • 14.04.2023 08:02
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    • 14.04.2023 08:02
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    Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023! Diyanet Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir'de iftar ve sahur saat kaçta?

    Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir için iftar ve imsak saatleri belli oldu. 3 ilin Ramazan imsakiyesi yayımlandı. 11 ayın sultanı Ramazan 2023 yılında 23 Mart Perşembe gününe denk geliyor. İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Peki Diyanet Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir'de iftar ve sahur saat kaçta? İşte Diyanet il il Ramazan imsakiyesi...

    GAZIANTEP, DIYARBAKIR, BALIKESIR’DE IFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir'de iftar ve sahur saat kaçta merak ediliyor. 3 ilde yaşayan vatandaşlar ilk sahur ve ilk iftarın yaklaşmasıyla birlikte Ramazan imsakiyesini araştırmaya başladı. İşte Diyanet Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir imsak ve iftar saatleri!

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ramazan 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

    GAZİANTEP, DİYARBAKIR, BALIKESİR'DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

    Gaziantep ilk sahur saat: 05:03

    Diyarbakır ilk sahur saati: 04:51

    Balıkesir ilk sahur saati: 05:38

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    Gaziantep ilk iftar saati: 18:51

    Diyarbakır ilk iftar saati: 18:40

    Balıkesir ilk iftar saat: 19:29

        GAZİANTEP İMSAKİYE 2023

        1 23 Mart Perşembe 05:03 06:24 12:42 16:09 18:51 20:06
        2 24 Mart Cuma 05:02 06:22 12:42 16:10 18:52 20:07
        3 25 Mart Cumartesi 05:00 06:21 12:42 16:10 18:53 20:08
        4 26 Mart Pazar 04:59 06:19 12:41 16:10 18:54 20:09
        5 27 Mart Pazartesi 04:57 06:18 12:41 16:11 18:55 20:10
        6 28 Mart Salı 04:55 06:16 12:41 16:11 18:56 20:11
        7 29 Mart Çarşamba 04:54 06:15 12:41 16:11 18:56 20:12
        8 30 Mart Perşembe 04:52 06:13 12:40 16:12 18:57 20:13
        9 31 Mart Cuma 04:50 06:12 12:40 16:12 18:58 20:14
        10 1 Nisan Cumartesi 04:49 06:10 12:40 16:12 18:59 20:15
        11 2 Nisan Pazar 04:47 06:09 12:39 16:13 19:00 20:16
        12 3 Nisan Pazartesi 04:45 06:07 12:39 16:13 19:01 20:17
        13 4 Nisan Salı 04:44 06:06 12:39 16:13 19:02 20:18
        14 5 Nisan Çarşamba 04:42 06:04 12:38 16:13 19:03 20:19
        15 6 Nisan Perşembe 04:40 06:03 12:38 16:14 19:03 20:21
        16 7 Nisan Cuma 04:39 06:01 12:38 16:14 19:04 20:22

        17 8 Nisan Cumartesi 04:37 06:00 12:38 16:14 19:05 20:23
        18 9 Nisan Pazar 04:35 05:59 12:37 16:14 19:06 20:24
        19 10 Nisan Pazartesi 04:34 05:57 12:37 16:15 19:07 20:25
        20 11 Nisan Salı 04:32 05:56 12:37 16:15 19:08 20:26
        21 12 Nisan Çarşamba 04:30 05:54 12:37 16:15 19:09 20:27
        22 13 Nisan Perşembe 04:29 05:53 12:36 16:15 19:10 20:28
        23 14 Nisan Cuma 04:27 05:52 12:36 16:15 19:11 20:29
        24 15 Nisan Cumartesi 04:25 05:50 12:36 16:16 19:11 20:31
        25 16 Nisan Pazar 04:24 05:49 12:36 16:16 19:12 20:32
        26 17 Nisan Pazartesi 04:22 05:47 12:35 16:16 19:13 20:33
        27 18 Nisan Salı 04:20 05:46 12:35 16:16 19:14 20:34
        28 19 Nisan Çarşamba 04:19 05:45 12:35 16:16 19:15 20:35
        29 20 Nisan Perşembe 04:17 05:43 12:35 16:16 19:16 20:36

        DİYARBAKIR İMSAKİYE 2023

        1 23 Mart Perşembe 04:51 06:12 12:31 15:58 18:40 19:56
        2 24 Mart Cuma 04:49 06:11 12:31 15:58 18:41 19:57
        3 25 Mart Cumartesi 04:48 06:09 12:30 15:59 18:42 19:58
        4 26 Mart Pazar 04:46 06:08 12:30 15:59 18:43 19:59
        5 27 Mart Pazartesi 04:44 06:06 12:30 15:59 18:44 20:00
        6 28 Mart Salı 04:42 06:04 12:29 16:00 18:44 20:01
        7 29 Mart Çarşamba 04:41 06:03 12:29 16:00 18:45 20:02
        8 30 Mart Perşembe 04:39 06:01 12:29 16:00 18:46 20:03
        9 31 Mart Cuma 04:37 06:00 12:29 16:01 18:47 20:04
        10 1 Nisan Cumartesi 04:36 05:58 12:28 16:01 18:48 20:05
        11 2 Nisan Pazar 04:34 05:57 12:28 16:01 18:49 20:06
        12 3 Nisan Pazartesi 04:32 05:55 12:28 16:02 18:50 20:08
        13 4 Nisan Salı 04:31 05:54 12:27 16:02 18:51 20:09
        14 5 Nisan Çarşamba 04:29 05:52 12:27 16:02 18:52 20:10
        15 6 Nisan Perşembe 04:27 05:51 12:27 16:02 18:53 20:11

            16 7 Nisan Cuma 04:25 05:49 12:26 16:03 18:54 20:12
            17 8 Nisan Cumartesi 04:24 05:48 12:26 16:03 18:55 20:13
            18 9 Nisan Pazar 04:22 05:46 12:26 16:03 18:55 20:14
            19 10 Nisan Pazartesi 04:20 05:45 12:26 16:04 18:56 20:15
            20 11 Nisan Salı 04:19 05:43 12:25 16:04 18:57 20:17
            21 12 Nisan Çarşamba 04:17 05:42 12:25 16:04 18:58 20:18
            22 13 Nisan Perşembe 04:15 05:41 12:25 16:04 18:59 20:19
            23 14 Nisan Cuma 04:13 05:39 12:25 16:05 19:00 20:20
            24 15 Nisan Cumartesi 04:12 05:38 12:24 16:05 19:01 20:21
            25 16 Nisan Pazar 04:10 05:36 12:24 16:05 19:02 20:23
            26 17 Nisan Pazartesi 04:08 05:35 12:24 16:05 19:03 20:24
            27 18 Nisan Salı 04:07 05:34 12:24 16:05 19:04 20:25
            28 19 Nisan Çarşamba 04:05 05:32 12:23 16:06 19:05 20:26
            29 20 Nisan Perşembe 04:03 05:31 12:23 16:06 19:06 20:27

            BALIKESİR İMSAKİYE 2023

            1 23 Mart Perşembe 05:38 07:01 13:20 16:47 19:29 20:48
            2 24 Mart Cuma 05:36 07:00 13:20 16:47 19:30 20:49
            3 25 Mart Cumartesi 05:34 06:58 13:20 16:48 19:31 20:50
            4 26 Mart Pazar 05:32 06:56 13:19 16:48 19:32 20:51
            5 27 Mart Pazartesi 05:31 06:55 13:19 16:49 19:33 20:52
            6 28 Mart Salı 05:29 06:53 13:19 16:49 19:34 20:53
            7 29 Mart Çarşamba 05:27 06:52 13:18 16:49 19:35 20:54
            8 30 Mart Perşembe 05:25 06:50 13:18 16:50 19:36 20:56
            9 31 Mart Cuma 05:23 06:48 13:18 16:50 19:37 20:57
            10 1 Nisan Cumartesi 05:22 06:47 13:18 16:51 19:38 20:58
            11 2 Nisan Pazar 05:20 06:45 13:17 16:51 19:39 20:59
            12 3 Nisan Pazartesi 05:18 06:44 13:17 16:51 19:40 21:00
            13 4 Nisan Salı 05:16 06:42 13:17 16:52 19:41 21:02
            14 5 Nisan Çarşamba 05:14 06:40 13:16 16:52 19:42 21:03
            15 6 Nisan Perşembe 05:13 06:39 13:16 16:52 19:43 21:04
            16 7 Nisan Cuma 05:11 06:37 13:16 16:53 19:44 21:05

            17 8 Nisan Cumartesi 05:09 06:36 13:16 16:53 19:45 21:07
            18 9 Nisan Pazar 05:07 06:34 13:15 16:53 19:46 21:08
            19 10 Nisan Pazartesi 05:05 06:33 13:15 16:54 19:47 21:09
            20 11 Nisan Salı 05:03 06:31 13:15 16:54 19:48 21:10
            21 12 Nisan Çarşamba 05:02 06:30 13:14 16:54 19:49 21:12
            22 13 Nisan Perşembe 05:00 06:28 13:14 16:55 19:50 21:13
            23 14 Nisan Cuma 04:58 06:27 13:14 16:55 19:51 21:14
            24 15 Nisan Cumartesi 04:56 06:25 13:14 16:55 19:52 21:15
            25 16 Nisan Pazar 04:54 06:24 13:13 16:56 19:53 21:17
            26 17 Nisan Pazartesi 04:52 06:22 13:13 16:56 19:54 21:18
            27 18 Nisan Salı 04:51 06:21 13:13 16:56 19:55 21:19
            28 19 Nisan Çarşamba 04:49 06:19 13:13 16:56 19:56 21:21
            29 20 Nisan Perşembe 04:47 06:18 13:13 16:57 19:57 21:22

                İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?

                2023 yılının ilk Teravih namazı; Ramazan ayının ilk gecesi yani 22 Mart Pazartesi'yi 23 Mart Salı'ya bağlayan gece yatsı enazıyla birlikte kılınacak.

                BU YIL RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRECEK?

                Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürer. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek.

                ORUÇ TUTMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELER?

                İbadetlerde niyet son derece önemli olup oruca kalben niyet edilmelidir. Sahura kalkmak da fiili bir niyet olarak kabul görmektedir. Niyet ederken ''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya'' denilmelidir. Ramazan ayı içerisinde başka bir oruç tutmak mümkün olmayıp sadece Ramazan orucu için niyet edilebilmektedir.

                Akşam namazının girmesi ile birlikte oruç niyetinin vakti başlamaktadır. Ramazan'da amaç sadece yemek yememek değil, kalbi de temiz tutmaktır. İnsanlar hareketlerinde daha dikkatli olmalı ve çevrelerine karşı daha anlayışlı davranmalıdır. Farz olan ibadetlerini yerine getirmeli ve bedenini temiz tutmalıdır. Ramazan ayı gelmeden önce oruç tutmaya niyet etmek de iyi bir Müslüman olmak için önemlidir.
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                Haberler Haberler Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023! Diyanet Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir'de iftar ve sahur saat kaçta?
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