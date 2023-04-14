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    • 14.04.2023 16:03
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    • 14.04.2023 16:05
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    FİTRE NE ZAMAN, KİMLERE VERİLİR? Fitre Ramazan'dan sonra verilir mi? 2023 Diyanet günlük oruç fidyesi ne kadar?

    Ramazan ayının sonuna yaklaşırken henüz fitresini vermemiş olan vatandaşlar internet arama motorlarında '' Fitre Ramazan'dan sonra verilir mi? Diyanet günlük günlük oruç fidyesi ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilir, kimlere verilmez?'' sorularına yanıt arıyor. İşte Diyanet İşleri Yüksek Kurulu 2023 fitre bedeli ve diğer merak edilenler...

    takvim.com.tr
    FİTRE NE ZAMAN, KİMLERE VERİLİR?

    Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır) her yıl Ramazan ayında sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Peki Fitre Ramazan'dan sonra verilir mi? 2023 Diyanet günlük oruç fidyesi ne kadar?

    2023 FİTRE NE KADAR?

    Diyanet İşleri Yüksek Kurulu 2023 fitre bedelini duyurdu. Yapılan açıklamada,"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine, bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliği ile karar verildi." denildi.

    Buna göre; 2023 yılı fitre tutarı günlük 70 TL olarak belirlendi.

    FİTRE NE ZAMAN VERİLİR, RAMAZAN'DAN SONRA VERİLİR Mİ?

    Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

    Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

        FİTRE KİMLERE VERİLİR, KİME VERİLMEZ?

        Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

        Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

        a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
        b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
        c) Eşine,

        d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
        e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).
        Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).
        Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301)

        Yine yukarıda belirtilen istisnalar dışında kalan yardıma muhtaç kişilere fitre verilebilir.
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler FİTRE NE ZAMAN, KİMLERE VERİLİR? Fitre Ramazan'dan sonra verilir mi? 2023 Diyanet günlük oruç fidyesi ne kadar?
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