FİTRE NE ZAMAN, KİMLERE VERİLİR? Fitre Ramazan'dan sonra verilir mi? 2023 Diyanet günlük oruç fidyesi ne kadar?

2023 FİTRE NE KADAR?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu 2023 fitre bedelini duyurdu. Yapılan açıklamada,"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine, bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliği ile karar verildi." denildi.

Buna göre; 2023 yılı fitre tutarı günlük 70 TL olarak belirlendi.