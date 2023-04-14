AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi 2023! AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri kimler? Bekir Bozdağ, Hikmet Başak...

AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri kimler oldu sorusu, son dakika milletvekili aday listelerinin yayımlanmasıyla birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir." ifadesini kullandı. İşte AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları listesi 2023...
AK PARTİ 28. DÖNEM ŞANLIURFA MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ 2023
ŞANLIURFA 1 BEKİR BOZDAĞ
ŞANLIURFA 2 ABDULKADİR EMİN ÖNEN
ŞANLIURFA 3 ABDÜRRAHİM DUSAK
ŞANLIURFA 4 MEHMET ALİ CEVHERİ
ŞANLIURFA 5 CEVAHİR ASUMAN YAZMACI
ŞANLIURFA 6 İBRAHİM EYYÜPOĞLU
ŞANLIURFA 7 HİKMET BAŞAK
ŞANLIURFA 8 MEHMET FARUK PINARBAŞI
ŞANLIURFA 9 MAHMUT KAÇAR
ŞANLIURFA 10 NİHAT KILIÇ
ŞANLIURFA 11 EMRE KARAÇİZMELİ
ŞANLIURFA 12 MEHMET İLHAMİ GÜNBEGİ
ŞANLIURFA 13 ABDULLAH AKSAK
ŞANLIURFA 14 ABDURRAHİM TORU
HANGİ İLDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
İstanbul 98
Ankara 36
İzmir 28