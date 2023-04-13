Son dakika haberine göre, ÖSYM, KPSS-2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "'28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi. Peki, Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan 31.600 sağlık personeli ne zaman göreve başlayacak 2023? İşte detaylar...