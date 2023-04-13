45 İLE UYARI!

Dri fay haritası MTA tarafından güncel tutuluyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremler ardından binlerce kişi, e-Devlet üzerinden evinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorguluyor. Bu noktada MTA diri fay hattı sorgulama ekranı ve evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, 45 ilimizde 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğunu duyurdu.