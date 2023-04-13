TRAFİK CEZA MADDELERİ! 51/2-a, 61/1-n, 73/c, 46/2-h, 47/1-b, 51/2-b, 47/1-c, 61/1-a, 34/a, 48/5 ceza kodu nedir?

Trafik cezaları madde madde açıklandı. Örneğin; trafik levhalarına yaklaşırken hız sınırlama olan yerlerde ve yaya geçidi bulunan yerlerde yayalara geçiş önceliği tanımamak 74/a trafik cezasına neden olur ve cezası 1.979 liradır. İşte tüm ceza kodları ve ödeme tutarları...
TRAFİK CEZA KODLARI NEDİR?
Sürücülerin ihlal etmemesi gereken durumlar ceza kodları ile belirlendi. Buna göre; araçların hatalı park edilmesi durumunda göz önüne alınacak kriterler ilgili trafik kanununun 61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n maddelerinde detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.
Bu kapsamda hatalı park edilen araçlar, yetkililer tarafından otoparka çekilmekte ve sürücüye idari para cezası yazılmaktadır.
61/1-a-b-c-d-e-f-g-h-ı-j-k-l-m-n CEZASI NE KADAR?
Hatalı park edilen araç plakalarına 2023 yılı itibariyle 436 Türk Lirası tutarında ceza yazılmaktadır. Bu ceza, erken ödendiği takdirde ise %25 oranında indirim uygulanarak 327 Türk Lirası tutarına indirilmektedir.
74/a TRAFİK CEZA KODU NEDİR?
Trafik levhalarına yaklaşırken hız sınırlama olan yerlerde ve yaya geçidi bulunan yerlerde yayalara geçiş önceliği tanımamak 74/a trafik cezasına neden olur.
MADDE 74/a CEZASI NE KADAR 2023?
74/a kodlu trafik cezasının miktarı 1.979 liradır. Erken ödeme yani 15 gün içerisinde bu cezanın ödendiği takdirde ise %25'lik bir erken ödeme indirimi uygulanır.