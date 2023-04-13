Ramazan'da hangi programlar var? Nihat Hatipoğlu ATV saat kaçta ne zaman başlayacak? Nihat Hatipoğlu CANLI İZLE! ATV, Youtube...

Her yıl Ramazan ayında yaptığı programlarla ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu bu sene de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
NİHAT HATİPOĞLU HANGİ KANALDA?
Her yıl izleyicisi ile buluşan Nihat Hatipoğlu ATV'de yayınlanacak iftar ve sahur programıyla vatandaşlarla buluşacak.
SAHUR PROGRAMI 22 MART'TA BAŞLIYOR
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi