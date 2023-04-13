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    • Haberler
    • 13.04.2023 08:02
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    • 13.04.2023 08:02
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    Ramazan İmsakiyesi 2023! Kahramanmaraş, Ordu, Van imsak ve iftar saatleri! Kahramanmaraş, Ordu, Van'da sahur ve iftar saat kaçta?

    Kahramanmaraş, Ordu, Van'da sahur ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet il il imsakiyeleri yayımladı. Kahramanmaraş, Ordu, Van'da ikamet eden vatandaşlar sahur ve iftarını o saatte yapacak. İşte Ramazan İmsakiyesi 2023: Kahramanmaraş, Ordu, Van imsak ve iftar saatleri!

    Kahramanmaraş, Ordu, Van’da sahur ve iftar saat kaçta?

    Kahramanmaraş, Ordu, Van'da sahur ve iftar saatleri belli oldu. Diyanet il il imsakiyeleri yayımladı. Kahramanmaraş, Ordu, Van'da ikamet eden vatandaşlar sahur ve iftarını o saatte yapacak. İşte Ramazan İmsakiyesi 2023: Kahramanmaraş, Ordu, Van imsak ve iftar saatleri!

    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

    Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayıp 20 Nisan 2023 Perşembe günü son bulacak. Kahramanmaraş, Ordu, Van başta olmak üzere 81 ilin Ramazan imsakiyesine bu içeriğimizde yer verdik. İşte il il il imsakiyeler...

    KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYE 2023

    23 Mart Perşembe 05:04 06:25 12:44 16:11 18:53 20:08
    24 Mart Cuma 05:03 06:24 12:44 16:11 18:54 20:10
    25 Mart Cumartesi 05:01 06:22 12:43 16:12 18:55 20:11
    26 Mart Pazar 05:00 06:21 12:43 16:12 18:56 20:12
    27 Mart Pazartesi 04:58 06:19 12:43 16:13 18:57 20:13
    28 Mart Salı 04:56 06:18 12:43 16:13 18:57 20:14
    29 Mart Çarşamba 04:55 06:16 12:42 16:13 18:58 20:15
    30 Mart Perşembe 04:53 06:15 12:42 16:14 18:59 20:16
    31 Mart Cuma 04:51 06:13 12:42 16:14 19:00 20:17

    👉İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

    1 Nisan Cumartesi 04:50 06:12 12:41 16:14 19:01 20:18
    2 Nisan Pazar 04:48 06:10 12:41 16:14 19:02 20:19
    3 Nisan Pazartesi 04:46 06:09 12:41 16:15 19:03 20:20
    4 Nisan Salı 04:44 06:07 12:40 16:15 19:04 20:21
    5 Nisan Çarşamba 04:43 06:06 12:40 16:15 19:05 20:22
    6 Nisan Perşembe 04:41 06:04 12:40 16:16 19:06 20:23
    7 Nisan Cuma 04:39 06:03 12:40 16:16 19:07 20:24
    8 Nisan Cumartesi 04:38 06:01 12:39 16:16 19:07 20:26
    9 Nisan Pazar 04:36 06:00 12:39 16:16 19:08 20:27
    10 Nisan Pazartesi 04:34 05:58 12:39 16:17 19:09 20:28
    11 Nisan Salı 04:32 05:57 12:39 16:17 19:10 20:29
    12 Nisan Çarşamba 04:31 05:56 12:38 16:17 19:11 20:30
    13 Nisan Perşembe 04:29 05:54 12:38 16:17 19:12 20:31
    14 Nisan Cuma 04:27 05:53 12:38 16:17 19:13 20:32
    15 Nisan Cumartesi 04:26 05:51 12:38 16:18 19:14 20:34
    16 Nisan Pazar 04:24 05:50 12:37 16:18 19:15 20:35
    17 Nisan Pazartesi 04:22 05:49 12:37 16:18 19:16 20:36
    18 Nisan Salı 04:21 05:47 12:37 16:18 19:16 20:37
    19 Nisan Çarşamba 04:19 05:46 12:37 16:18 19:17 20:38
    20 Nisan Perşembe 04:17 05:44 12:36 16:19 19:18 20:40

        ORDU İMSAKİYE 2023

        1 23 Mart Perşembe 04:55 06:21 12:40 16:06 18:50 20:10
        2 24 Mart Cuma 04:54 06:19 12:40 16:07 18:51 20:11
        3 25 Mart Cumartesi 04:52 06:18 12:40 16:07 18:52 20:12
        4 26 Mart Pazar 04:50 06:16 12:39 16:08 18:53 20:13
        5 27 Mart Pazartesi 04:48 06:14 12:39 16:08 18:54 20:15
        6 28 Mart Salı 04:46 06:13 12:39 16:09 18:55 20:16
        7 29 Mart Çarşamba 04:44 06:11 12:39 16:09 18:56 20:17
        8 30 Mart Perşembe 04:43 06:09 12:38 16:10 18:57 20:18
        9 31 Mart Cuma 04:41 06:08 12:38 16:10 18:58 20:20
        10 1 Nisan Cumartesi 04:39 06:06 12:38 16:11 18:59 20:21
        11 2 Nisan Pazar 04:37 06:04 12:37 16:11 19:00 20:22
        12 3 Nisan Pazartesi 04:35 06:03 12:37 16:12 19:01 20:23
        13 4 Nisan Salı 04:33 06:01 12:37 16:12 19:02 20:25
        14 5 Nisan Çarşamba 04:31 05:59 12:36 16:12 19:04 20:26
        15 6 Nisan Perşembe 04:29 05:58 12:36 16:13 19:05 20:27
        16 7 Nisan Cuma 04:27 05:56 12:36 16:13 19:06 20:29
        17 8 Nisan Cumartesi 04:25 05:55 12:36 16:13 19:07 20:30
        18 9 Nisan Pazar 04:23 05:53 12:35 16:14 19:08 20:31
        19 10 Nisan Pazartesi 04:22 05:51 12:35 16:14 19:09 20:33

        20 11 Nisan Salı 04:20 05:50 12:35 16:15 19:10 20:34
        21 12 Nisan Çarşamba 04:18 05:48 12:34 16:15 19:11 20:35
        22 13 Nisan Perşembe 04:16 05:47 12:34 16:15 19:12 20:37
        23 14 Nisan Cuma 04:14 05:45 12:34 16:16 19:13 20:38
        24 15 Nisan Cumartesi 04:12 05:43 12:34 16:16 19:14 20:39
        25 16 Nisan Pazar 04:10 05:42 12:33 16:16 19:15 20:41
        26 17 Nisan Pazartesi 04:08 05:40 12:33 16:17 19:16 20:42
        27 18 Nisan Salı 04:06 05:39 12:33 16:17 19:17 20:44
        28 19 Nisan Çarşamba 04:04 05:37 12:33 16:17 19:18 20:45
        29 20 Nisan Perşembe 04:02 05:36 12:33 16:18 19:19 20:46

        VAN İMSAKİYE 2023

        1 23 Mart Perşembe 04:37 05:59 12:18 15:45 18:27 19:44
        2 24 Mart Cuma 04:36 05:58 12:18 15:45 18:28 19:45
        3 25 Mart Cumartesi 04:34 05:56 12:18 15:46 18:29 19:46
        4 26 Mart Pazar 04:32 05:55 12:17 15:46 18:30 19:47
        5 27 Mart Pazartesi 04:31 05:53 12:17 15:47 18:31 19:48
        6 28 Mart Salı 04:29 05:52 12:17 15:47 18:32 19:49
        7 29 Mart Çarşamba 04:27 05:50 12:16 15:47 18:33 19:50
        8 30 Mart Perşembe 04:25 05:48 12:16 15:48 18:34 19:52
        9 31 Mart Cuma 04:24 05:47 12:16 15:48 18:35 19:53
        10 1 Nisan Cumartesi 04:22 05:45 12:16 15:48 18:36 19:54

            11 2 Nisan Pazar 04:20 05:44 12:15 15:49 18:37 19:55
            12 3 Nisan Pazartesi 04:18 05:42 12:15 15:49 18:38 19:56
            13 4 Nisan Salı 04:17 05:41 12:15 15:49 18:39 19:57
            14 5 Nisan Çarşamba 04:15 05:39 12:14 15:50 18:40 19:58
            15 6 Nisan Perşembe 04:13 05:38 12:14 15:50 18:41 20:00
            16 7 Nisan Cuma 04:11 05:36 12:14 15:50 18:41 20:01
            17 8 Nisan Cumartesi 04:10 05:35 12:14 15:51 18:42 20:02
            18 9 Nisan Pazar 04:08 05:33 12:13 15:51 18:43 20:03
            19 10 Nisan Pazartesi 04:06 05:32 12:13 15:51 18:44 20:04
            20 11 Nisan Salı 04:04 05:30 12:13 15:51 18:45 20:05

            21 12 Nisan Çarşamba 04:03 05:29 12:12 15:52 18:46 20:07
            22 13 Nisan Perşembe 04:01 05:27 12:12 15:52 18:47 20:08
            23 14 Nisan Cuma 03:59 05:26 12:12 15:52 18:48 20:09
            24 15 Nisan Cumartesi 03:57 05:24 12:12 15:52 18:49 20:10
            25 16 Nisan Pazar 03:56 05:23 12:11 15:53 18:50 20:11
            26 17 Nisan Pazartesi 03:54 05:22 12:11 15:53 18:51 20:13
            27 18 Nisan Salı 03:52 05:20 12:11 15:53 18:52 20:14
            28 19 Nisan Çarşamba 03:50 05:19 12:11 15:53 18:53 20:15
            29 20 Nisan Perşembe 03:49 05:17 12:11 15:54 18:54 20:17

            ORUÇ NE DEMEKTİR?

            Oruç Farsça'daki rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça'sı savm ve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça'da "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek" anlamında kullanılır.

            İMSAK NE DEMEKTİR?

            Fıkıh terimi olarak ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir. İmsak, Arapça'da, "kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir. Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından (yeme içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.

                İFTAR VAKTİ NE DEMEKTİR?

                İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir. İmsakin, ikinci fecirle başlayacağı konusunda fakihler arasında görüş birliği olmakla birlikte, kimi fakihler bu hususta, daha ihtiyatlı olduğu gerekçesiyle fecr-i sâdıkın ilk doğuş anına, kimileri ise oruç tutanlar lehine olduğu gerekçesiyle ışığın biraz uzayıp dağılmaya başladığı zamana itibar edilmesini önermişlerdir.

                Âyette orucun başlangıç ve bitiş vakti, mecazi bir anlatımla şöyle belirtilir: "...Fecrin beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (siyahlığından) ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz; sonra, akşama kadar orucu tamamlayın..." (el-Bakara 2/187). İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmanın bir amacı olmalı ve bu iş bilinçli olarak yapılmalıdır. Bu amaç ve bilinç, orucun Allah rızâsı için tutuluyor olmasıdır ki kısaca "niyet" tabiri ile anlatılır. Bu amaç ve bilinç olmadığı zaman, meselâ imkân bulamadığı için veya perhiz, rejim, zindelik gibi başka amaçlar için bu üç şeyden (yeme, içme, cinsel ilişki) uzak durmak oruç olarak değer kazanmaz.
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                Haberler Haberler Ramazan İmsakiyesi 2023! Kahramanmaraş, Ordu, Van imsak ve iftar saatleri! Kahramanmaraş, Ordu, Van'da sahur ve iftar saat kaçta?
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