Kafedeki 6 gizli kelimeyi bulabilir misin? 10 saniyen dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor!

Kafedeki 6 gizli kelimeyi bulabilir misin sorusu bu bulmacada size yöneltildi. 10 saniyen dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor. Resimli bulmacalarda gizli kelimeleri bulmak için konsantrasyonunuzu arttırmanız gerekiyor. Her bir kelimeyi bulmak için zamanınızın yetersiz olduğu hissine kapılabilirsiniz. Ancak bu duyguları bir kenara bırakmanız ve bulmacayı çözme hedefinize odaklanmanız gerekiyor. Gizli kelimelerin yazı tipi bulmacadaki diğer yazılardan farklı olabiliyor. Şimdi resimdeki altı gizli kelimeyi ortaya çıkarmak için yolculuğa başlayın.
KAFEDEKİ 6 GİZLİ KELİMEYİ BULABİLİR MİSİN?
Bulmacadaki harfleri birleştirmeye çalışın. Bazı kelimeler sadece birkaç harften oluşabilir. Ancak diğerleri daha uzun olabilir. Harfleri birleştirdiğinizde, kelimenin tamamını bulmanız daha kolay olacaktır.
RENKLER İŞİ ZORLAŞTIRIYOR
Bulmacanın her satır ve sütununu dikkatlice kontrol edin. Bazı kelimeler dikey olarak yerleştirilmiş olabilirken, diğerleri yatay olarak yerleştirilmiş olabilir.