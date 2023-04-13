Kafedeki 6 gizli kelimeyi bulabilir misin? 10 saniyen dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor!

Kafedeki 6 gizli kelimeyi bulabilir misin sorusu bu bulmacada size yöneltildi. 10 saniyen dolmadan bulanlar her ortamda parmakla gösteriliyor. Resimli bulmacalarda gizli kelimeleri bulmak için konsantrasyonunuzu arttırmanız gerekiyor. Her bir kelimeyi bulmak için zamanınızın yetersiz olduğu hissine kapılabilirsiniz. Ancak bu duyguları bir kenara bırakmanız ve bulmacayı çözme hedefinize odaklanmanız gerekiyor. Gizli kelimelerin yazı tipi bulmacadaki diğer yazılardan farklı olabiliyor. Şimdi resimdeki altı gizli kelimeyi ortaya çıkarmak için yolculuğa başlayın.