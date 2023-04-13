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    • Haberler
    • 13.04.2023 10:48
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    • 13.04.2023 10:48
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    Galatasaray Al Nassr maçı olacak mı? Galatasaray Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta?

    Son günlerde arama motorlarında Galatasaray Al Nassr maçı hakkında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. Futbolseverler maçın olup olmayacağı konusunda bir açıklama olup olmadığını merak ediyor. Peki, Galatasaray Al Nassr maçı olacak mı? Galatasaray Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler!

    Galatasaray Al Nassr maçı olacak mı?

    Galatasaray Al Nassr maçı hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalarda yükseliş olduğu görüldü. Bu kapsamda bir açıklama yapılıp yapılmadığı akıllarda yer ediniyor. Peki, Galatasaray Al Nassr maçı olacak mı? Galatasaray Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

    GALATASARAY AL NASSR MAÇI OLACAK MI?

    Galatasaray Al Nassr maçının oynanıp oynanmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda iki takımın takviminde bir maç görülmüyor.

    GALATASARAY, KAYSERİSPOR'U KONUK EDECEK

    Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

    Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

        Yukatel Kayserispor da Süper Lig'de oynadığı 27 maçın 14'ünü kazanırken, 2'sinde berabere kaldı, 11'inde ise mağlup oldu. 44 puanı bulunan Kayseri temsilcisi, averajla 7. sırada yer alıyor.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı, Kayserispor 2-1 kazanmıştı.

        SAHASINDAKİ SON 9 LİG MAÇINI KAZANDI

        Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

        Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.

        BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

        Galatasaray'da Yukatel Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, yarın sarı kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Corendon Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

        Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Abdülkerim Bardakcı'nın durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.
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        Emlak Konut
        Haberler Haberler Galatasaray Al Nassr maçı olacak mı? Galatasaray Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta?
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