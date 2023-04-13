Galatasaray Al Nassr maçı hakkında arama motorları üzerinden yapılan araştırmalarda yükseliş olduğu görüldü. Bu kapsamda bir açıklama yapılıp yapılmadığı akıllarda yer ediniyor. Peki, Galatasaray Al Nassr maçı olacak mı? Galatasaray Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!
GALATASARAY AL NASSR MAÇI OLACAK MI?
Galatasaray Al Nassr maçının oynanıp oynanmayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda iki takımın takviminde bir maç görülmüyor.
GALATASARAY, KAYSERİSPOR'U KONUK EDECEK
Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 29. hafta maçında yarın sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 26 maçta 20 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.