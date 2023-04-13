ABD tarafından Amerikan nüfus ve kültürünü çeşitlendirmek amacıyla her yıl belirli sayıdaki kişilere yeşil kart veriliyor. Bu kapsamda Green Card için başvuru yapmış olanlar sonuçların ne zaman, saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Peki, Green Card başvuruları açıklandı mı 2023? Başvuru sonucuna nasıl bakılır? İşte merak edilenler...
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card çekilişi başvuruları sona erdi.
Buna göre; bu yıl Green Card başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlandı.. Başvuru sonuçları ise 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.
Çıkan sayfada "uyarı" bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için "onay numarası, soyadı ve doğum tarihi"nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.