ABDEST ALMAK ORUCU BOZAR MI?

Vatandaşlar namaz kılmak veya Kur'an okumak amacıyla gün içerisinde abdest almak ihtiyacı hissedebiliyorlar. Oruçluyken abdest alındığında abdestin orucu bozup bozmayacağı ise kafalarda soru işareti yaratıyor. Diyanet'in bu konuyla ilgili bilgilendirmesi ise şu şekilde;

"Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah'a (s.a.s.), "Ey Allah'ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?" diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, "(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi." (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.