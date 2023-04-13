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    • 13.04.2023 08:31
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    • 13.04.2023 08:31
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    Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı durakları ve saatleri 2023! Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı AÇILDI MI, nerelerden geçiyor?

    Başakşehir ve Kayaşehir metrosu için aramalar hız kazandı. Yeni metro hattının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Peki, Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı durakları ve saatleri nasıl? Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı AÇILDI MI, nerelerden geçiyor? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı durakları ve saatleri!

    Başakşehir ve Kayaşehir metrosu için aramalar hız kazandı. Yeni metro hattının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Peki, Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı durakları ve saatleri nasıl? Başakşehir - Kayaşehir Metro Hattı AÇILDI MI, nerelerden geçiyor? İşte merak edilenler!

    Saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek metro hattı, Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattına ve Halkalı-İstanbul Metro Hattına entegre olarak yolculuk sürelerini kısalttı.

    Toplam 4 istasyon bulunuyor

    Öte yandan Karaismailoğlu, açılış öncesi metro hattındaki hazırlıkları yerinde inceledi. Metro hattına ilişkin şu bilgileri verdi:

    "İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu; 318,3 kilometre metro hattı bulunmaktadır. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380,2 kilometreye yükselecektir. 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir Hattımızda; Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunmaktadır."

    "Gayrettepe bağlantımızı mayıs başında bitiriyoruz"

    Gayrettepe bağlantısının mayıs ayı başında biteceğini söyleyen Karaismailoğlu, "Orası da bir ringi tamamlamış olacak yani Yenikapı Hacıosman metrosu, Zincirlikuyu Metrobüs Hattıyla birlikte bu hattı kullanan vatandaşlarımız da orayla bile entegre edilecekler" bilgisini verdi.

    "Elimizi taşın altına koyuyoruz"

    İstanbul'daki yerel yönetimi eleştiren Karaismailoğlu, Bakanlık olarak gerekeni yapıyoruz mesajı verdi.

    "İstanbul'un toplamda 1100 kilometre metro ihtiyacı vardır. Yerel yönetim görevini yerine getirmezken, bir metro hattını 80 yılda bitirecek bir hızda ilerlerken, Bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyor ve İstanbul'un eksiklerini tamamlıyoruz."

        Cumhurbaşkanlığından açılışa ilişkin paylaşım

        "Erdoğan Dijital Medya" hesabından bugün açılışı gerçekleştirilecek Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'na ilişkin paylaşım yapıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir" sözlerine yer verilen paylaşımda "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı, bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda metro hattına ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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        Emlak Konut
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