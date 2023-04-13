"Gayrettepe bağlantımızı mayıs başında bitiriyoruz"

Gayrettepe bağlantısının mayıs ayı başında biteceğini söyleyen Karaismailoğlu, "Orası da bir ringi tamamlamış olacak yani Yenikapı Hacıosman metrosu, Zincirlikuyu Metrobüs Hattıyla birlikte bu hattı kullanan vatandaşlarımız da orayla bile entegre edilecekler" bilgisini verdi.

"Elimizi taşın altına koyuyoruz"

İstanbul'daki yerel yönetimi eleştiren Karaismailoğlu, Bakanlık olarak gerekeni yapıyoruz mesajı verdi.

"İstanbul'un toplamda 1100 kilometre metro ihtiyacı vardır. Yerel yönetim görevini yerine getirmezken, bir metro hattını 80 yılda bitirecek bir hızda ilerlerken, Bakanlık olarak elimizi taşın altına koyuyor ve İstanbul'un eksiklerini tamamlıyoruz."