Türkiye Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üstüne oturan 42 il ve 110 ilçe bulunuyor. Diri fay haritaları, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlandı.
TÜRKİYE DEPREM HARİTASI
Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.
"ÜLKEMİZDE 500'DEN FAZLA KIRIK OLUŞTURABİLECEK FAY VAR"
Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ülkemizde 500'den fazla, yüzey kırığı oluşturabilecek fay var. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösteriliyor.