Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023! Diyanet Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir'de iftar ve sahur saat kaçta?

Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir'de iftar ve sahur saat kaçta merak ediliyor. 3 ilde yaşayan vatandaşlar ilk sahur ve ilk iftarın yaklaşmasıyla birlikte Ramazan imsakiyesini araştırmaya başladı. İşte Diyanet Gaziantep, Diyarbakır, Balıkesir imsak ve iftar saatleri!
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. İlk sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.
GAZİANTEP, DİYARBAKIR, BALIKESİR'DE İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?
Gaziantep ilk sahur saat: 05:03
Diyarbakır ilk sahur saati: 04:51
Balıkesir ilk sahur saati: 05:38
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Gaziantep ilk iftar saati: 18:51
Diyarbakır ilk iftar saati: 18:40
Balıkesir ilk iftar saat: 19:29