Europower halka arz eşit mi, oransal mı, kaç lot verir? Europower halka arz ne zaman, hangi bankalarda var? Hisse kodu ve FİYATI!

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzı onaylandı. Peki Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz eşit mi, oransal mı? Lot sayısı, hisse kodu ve fiyatı belli oldu mu? Hangi bankalarda var? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm detaylar...