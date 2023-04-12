Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 12.04.2023 09:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.04.2023 09:35
    ABONE OL

    Bugün deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi

    Önce Türkiye sonra İran! Son dakika haberine göre Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar geldi.

    Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem!

    Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Iğdır, Erzurum ve diğer çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar internet arama motorlarında ''Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Ağrı Doğubayazıt'da deprem mi oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte son dakika gelişmenin ayrıntıları ve 11 Nisan 2023 Salı AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi.

    AZ ÖNCE DEPREM NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

    Son dakika... Kandilli, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Kandilli'nin yaptığı paylaşıma göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde Deprem meydana geldi.

    13:30'da gerçekleşen depremin derinliği 1.8 kilometre.

    AFAD ise depremin derinliğini 7.0 olarak kaydetti.

    İKİNCİ DEPREM İRAN'DA!

    Ağrı depreminin hemen ardından saat 14:11'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu depremin derinliği ise Kandilli tarafından 11.7 olarak kaydedildi.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        CHP, HDPKK ile ittifakın diyetini bölücükle ödeyecek
        Haberler Haberler Bugün deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi
            loading
            SON DAKİKA