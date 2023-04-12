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    • 12.04.2023 20:43
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    • 12.04.2023 20:54
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    3 yıl ceza indirimi son dakika geldi mi? Seçimden önce genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı af açıklaması son dakika!

    Genel af hakkında aramalar hız kazandı. Af çıkacak mı sorusu, mahkum ve yakınlarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Kamuoyunun bir süredir takip ettiği genel af beklentileri seçimden önce sıklıkla araştırılıyor. Adalet Bakanlığı'nın çalışmaları ile 7. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemede dikkat çeken maddeler arasında çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi oldu. Peki, 3 yıl ceza indirimi son dakika geldi mi? Seçimden önce genel af çıkacak mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    3 yıl ceza indirimi son dakika geldi mi?

    Kamuoyunda genel af olarak da bilinen infaz düzenlemesi beklentileri hız kazandı. Peki, 3 yıl ceza indirimi son dakika geldi mi? Seçimden önce genel af çıkacak mı? İşte merak edilenler!

    7. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI?

    Genel af beklentileri devam ederken 7. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi. Adalet Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğü pakette genel afla ilgili bir madde yer almıyor.

    7. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

    7. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla birlikte, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getiriliyor. Kirada arabuluculuk zorunlu oluyor. Uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor.

        Haciz işlemleri hakim kararıyla olacak. Göçmen kaçakçılığı suçu artırılıyor.

        TBMM Genel Kurulu, 27 Mart Pazartesi günü 7'nci Yargı Paketi; 'İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

        21 farklı kanunda değişiklik öngören yasa teklifi, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili cezaların artırılması, çocukları hasta olan kadın mahkumların cezasının ertelenmesi, konutlara icra işleminin hakim kararıyla yapılması, evde kullanılan ortak eşyanın haczedilmesinin önüne geçilmesi, kira uyuşmazlıklarında arabulucu uygulanmasının zorunlu hale getirilmesine ilişkin düzenlemeler öngörüyor.
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        Haberler Haberler 3 yıl ceza indirimi son dakika geldi mi? Seçimden önce genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı af açıklaması son dakika!
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