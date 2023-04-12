3 yıl ceza indirimi son dakika geldi mi? Seçimden önce genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı af açıklaması son dakika!

Kamuoyunda genel af olarak da bilinen infaz düzenlemesi beklentileri hız kazandı. Peki, 3 yıl ceza indirimi son dakika geldi mi? Seçimden önce genel af çıkacak mı? İşte merak edilenler!
7. YARGI PAKETİ İLE AF ÇIKACAK MI?
Genel af beklentileri devam ederken 7. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi. Adalet Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğü pakette genel afla ilgili bir madde yer almıyor.
7. YARGI PAKETİNDE NELER VAR?
7. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla birlikte, çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getiriliyor. Kirada arabuluculuk zorunlu oluyor. Uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor.