TCG Anadolu halka açık mı, ne zaman, nerede gezilecek? TCG Anadolu Sirkeci ziyaret günleri, saatleri 2023

TCG Anadolu, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Dünyanın ilk SİHA gemisi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan geminin halkın ziyaretine açıldı. Peki TCG ANADOLU nerede, ne zaman ziyaret edilir? İşte detaylar...
TCG ANADOLU NEREDE, NE ZAMAN ZİYARET EDİLİR?
Erdoğan, ''Sirkeci'de halkın ziyaretine açacağız.'' dedi.
DÜNYADA İLK
TCG Anadolu, üzerine iniş-kalkış yapacak SİHA'larla dünyanın "ilk SİHA gemisi" olacak. Bunun için de Baykar tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA geliştiriliyor. Ayrıca gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen muharip insansız uçak sistemi Bayraktar KIZILELMA ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağı'nın iniş-kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.