Nisa Alptekin kimdir? AK Parti İzmir milletvekili adayı Nisa Alptekin kaç yaşında, nereli?

İzmir 1'inci Bölge'den 10'uncu sıradan milletvekili adayı gösterilen Alptekin, ismini açıklanan listede gördüğü için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ekim 2004 doğumluyum ve şu anda tam 18 yaşındayım. Erzurum Üniversitesi'nde Sosyal Hizmet Bölümü'nü okuyorum. 3 kardeşiz. Babam AK Parti'nin kurucu üyelerinden biri ve ailemde birçok kişi siyasete yönelik çalışmalar yapıyor. Onların izinden gitmeye karar verdim. Çok güzel işler yaptıklarını düşünüyorum. Onlar bana örnek oldu." ifadelerini kullandı.