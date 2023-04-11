MÜLAKAT KALKTI MI 2023? Kamu işçi alımlarında, atamalarda artık mülakat yapılmayacak mı? Atamalar neye göre yapılacak? Başkan Erdoğan duyurdu!

YURT DIŞINDAN GELEN OTOMOBİLLERDE 185 GÜN ŞARTI 30 GÜNE DÜŞÜYOR

Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirebilmesi için, yurt dışında en az 185 gün kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiyi ilgilendiren müjdeleri şöyle:

Tarım ve sanayi sektörleri başta olmak üzere bölgesel anlamda rekabet potansiyeli arz eden alanlarda yeni bir teşvik düzenlemesi yapılarak hızlı ve etkili bir yatırım hamlesi başlatılacaktır.

Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane bırakmayacağız. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemini hayata geçireceğiz. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulamasını başlatacağız.

Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin

bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır.

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;

• Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,

• Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,

• Yeni evlilikler teşvik edilecektir.