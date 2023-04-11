MÜLAKAT KALKTI MI 2023? Kamu işçi alımlarında, atamalarda artık mülakat yapılmayacak mı? Atamalar neye göre yapılacak? Başkan Erdoğan duyurdu!

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Kamuda yapılacak mülakatlar için son dakika açıklama geldi. Peki, MÜLAKAT KALKTI MI 2023? Kamu işçi alımlarında, atamalarda artık mülakat yapılmayacak mı? Atamalar neye göre yapılacak? İşte detaylar...
KAMUDA MÜLAKAT KALKIYOR
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Kamu görevine ilk defa yapılacak atamalarda, görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat usulünü kaldıracak, atamaları yazılı sınav sonuçlarına göre yapacağız." ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi müjdeleri!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 ay geri ödemesi 48 ay vadeli evlilik kredisinden, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeleri verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin milyonları ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesinde yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söyledi.