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    • Haberler
    • 11.04.2023 12:09
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    • 11.04.2023 12:09
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    MTA deprem haritası sorgulama nasıl yapılır? MTA DİRİ FAY HARİTASI | 2023 İL İL DİRİ FAY HATLARI VE DEPREM RİSKLERİ |

    Türkiye Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üstüne oturan 42 il ve 110 ilçe bulunuyor. Diri fay haritaları, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlandı.

    takvim.com.tr
    MTA diri fay hattı sorgulama ekranı

    Türkiye Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üstüne oturan 42 il ve 110 ilçe bulunuyor. Diri fay haritaları, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yayımlandı.

    TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

    Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

    "ÜLKEMİZDE 500'DEN FAZLA KIRIK OLUŞTURABİLECEK FAY VAR"

    Habertürk'ten Alper Uruş'a konuşan Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Ülkemizde 500'den fazla, yüzey kırığı oluşturabilecek fay var. Bu faylar Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2011 yılında yayınlanan Türkiye Diri Fay Haritası'nda gösteriliyor.

        DİRİ FAY ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

        AKSARAY,

        AYDIN,

        BALIKESIR,

        BOLU,

        BURDUR,

        BURSA,

        BINGÖL,

        DENIZLI,

        ESKIŞEHIR

        ERZINCAN,

        ERZURUM,

        HAKKARI,

        HATAY,

        İZMIR,

        KAHRAMANMARAŞ,

        MANISA,

        MUĞLA,

        KOCAELI

        KONYA,

        OSMANIYE,

        SAKARYA,

        TOKAT

            DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER ŞU ŞEKİLDE

            ADIYAMAN: Gölbaşı

            AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

            ANKARA: Şereflikoçhisar

            ANTALYA: Demre

            AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

            BALIKESİR: Gönen, Manyaz

            BATMAN: Kozluk

            BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

            BOLU: Gerede, Yeniçağa

            BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

            ÇANAKKALE: Çan, Yenice

            ÇORUM: Laçin

            DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

            DİYARBAKIR: Lice

            DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

            ELAZIĞ: Palu, Sivrice

            ERZİNCAN: Üzümlü

            ESKİŞEHİR: İnönü

            GAZİANTEP: İslahiye

            HAKKARİ: Şemdinli

            HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

            ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

            İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

            K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

            KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

            KIRIKKALE: Keskin

            KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

                KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

                KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

                KÜTAHYA: Gediz, Simav

                MALATYA: Akçadağ

                MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

                MERSİN: Çamlıyayla, Mut

                MUĞLA: Menteşe, Milas

                MUŞ: Korkut, Varto

                NİĞDE: Altunhisar, Bor

                OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

                SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

                ŞANLIURFA: Bozova

                SİİRT: Eruh

                ŞIRNAK: Beytüşşebap

                SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

                TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

                VAN: Çaldıran, Özalp

                YALOVA: Altınova, Çınarcık
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