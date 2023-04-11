Oruç tutmayanlar için bir günlük fitre bedeli ne kadar, kaç TL sorusu Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı fitre miktarını açıkladı. Peki Fıtır sadakası ne kadar? Fıtır sadakası ne zaman, kimlere verilir?
2023 FİTRE MİKTARI DİYANET
Din İşleri Yüksek Kurulu 2023 yılı fitre miktarını açıkladı. Bu yıl fitre miktarı 70 TL olarak belirlendi.
RAMAZAN'DAN ÖNCE FİTRE VERİLİR Mİ?
Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında birçok aile yaşadıkları evleri boşaltmak zorunda kaldı. Ardından yoğun sağanak yağış sebebiyle bölgede sel felaketi meydana geldi.
Müslümanlar ise Ramazan ayı öncesinde özellikle bu bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere fitre verilip verilmeyeceğini merak ediyordu. Konuyla ilgili beklenen açıklama Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından geldi.
Açıklamada "içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle, vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen "Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?" sorusuna, "Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler" cevabını verdi.