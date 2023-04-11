SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin mevcut 175 milyon TL olan sermayesinin 220 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 45 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Muhittin Behiç Harmanlı'nın sahip olduğu 3 milyon 787 bin 500 TL, Ali Gökhan Öztürk'ün sahip olduğu 725 bin TL, Ramin Malek'in sahip olduğu 487 bin 500 TL olmak üzere toplam 50 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek.

Europower Enerji'nin halka arzı hakkında şuan için başka bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.