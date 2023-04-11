Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ'nin halka arzı onaylandı. Peki Europower halka arz ne zaman? Europower halka arz eşit mi, oransal mı? Lot sayısı, hisse kodu ve fiyatı belli oldu mu? Hangi bankalarda var? Borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm detaylar...
EUROPOWER HALKA HALKA ARZI HAKKINDA
SPK tarafından onaylanan Europower Enerji'nin halka arzı hakkında bir çok detay da ortaya çıktı. Buna göre; 60 milyon lot hisse satışa konu olacak ve halka arz büyüklüğü 2,4 milyar lira olacak. Sermaye Piyasası Kurulu, Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ halka arzını onayladı.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirketin mevcut 175 milyon TL olan sermayesinin 220 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 45 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Muhittin Behiç Harmanlı'nın sahip olduğu 3 milyon 787 bin 500 TL, Ali Gökhan Öztürk'ün sahip olduğu 725 bin TL, Ramin Malek'in sahip olduğu 487 bin 500 TL olmak üzere toplam 50 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek.
Europower Enerji'nin halka arzı hakkında şuan için başka bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.