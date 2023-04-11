Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan 31.600 sağlık personeli ne zaman göreve başlayacak 2023?

ÖSYM KPSS-2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.

Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak?

Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...