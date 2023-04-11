ÖSYM'den gelen son dakika açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı. Peki, Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak? Yeni atanan 31.600 sağlık personeli ne zaman göreve başlayacak 2023? İşte detaylar...
2023/5 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, KPSS-2023/5 tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Nisan 2023 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.''
ÖSYM KPSS-2023/5 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI
Atama yapılacak 31 bin 600 kadrodan 6 bin 69'u hemşire, 1530'u ebe ve 22 bin 507'si sağlık teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak.
Atanan sağlıkçılar ne zaman göreve başlayacak?
Henüz konu hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar netleştiğinde haberimizde yer alacaktır...