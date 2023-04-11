Devlet memuru olmak isteyen vatandaşlar, kurumların duyurduğu ilanları yakından takip ediyor. Son günlerde sıkça araştırılan konulardan birisi PTT personel alımı oldu. Peki, 2023 PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman? PTT personel alımı şartları neler olacak? Başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
2023 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı için gözler yapılacak duyuruya çevrildi. Henüz 2023 PTT personel alımına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. PTT tarafından yapılacak personel alımı için önce kılavuz yayınlanacak. Ardından ise başvuru işlemleri internet üzerinden başlayacak.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2023 yılında Posta ve Telgraf Teşkilatı personel alımı tarihlerini duyurduğunda kendi web sitesi üzerinden ilan yayınlayacak. Bu ilana göre adaylar başvuru yapabilecekleri kontenjanları, meslekleri ve başvuru tarihlerini öğrenecek. Kılavuzda özel ve genel şartlar yer alacak. Bu şartları sağlayan adaylar herhangi bir kuruma gitmeden başvurularını online olarak gerçekleştirecek.