TCG ANADOLU SAVAŞ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ | TCG Anadolu nedir, kim yaptı, kaç metre? Şuan nerede? İşte son durum...

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hakkında araştırmalar hızlandı. TCG Anadolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 11 Nisan 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Peki TCG Anadolu savaş gemisinin özellikleri neler? TCG Anadolu'yu nedir, kim yaptı, kaç metre? Şuan nerede? İşte Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu hakkında merak edilenler...
TCG ANADOLU SAVAŞ GEMİCİ NEREDE, SON DURUMU NE?
Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun fotoğraflarını paylaştı.
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yarın (11 Nisan 2023) yapılacak törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.
TCG ANADOLU SAVAŞ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELER?
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, daha önce yaptığı açıklamada teknik özellikler hakkında şu bilgileri vermişti:
"Gemimizin uzunluğu 230 metre kadar ve 32 metre genişliğe sahip. Geminin tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olacak. Gemi tam yük deplasmanında en az 20 buçuk knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip olacak. Gemi ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip olacak. Üzerinde bir güç aktarma sistemi, hava platformları olacak. Pist görevi görecek platformda helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Gemimizin içinde bir havuzumuz var. Orada da çıkarma gemimiz çeşitli zırhlı araçlarımızı tanklarımızı ve personelimizi karaya intikal ettirebilecek. Artık bu tür büyük projeler Türkiye için hedefte ve daha da ötesi hedefte. Yolumuz açık, teknolojimize güveniyoruz"