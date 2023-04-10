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    • 10.04.2023 09:39
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    • 10.04.2023 09:47
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    TCG ANADOLU SAVAŞ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ | TCG Anadolu nedir, kim yaptı, kaç metre? Şuan nerede? İşte son durum...

    Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun fotoğrafları geldi. Milli Savunma Bakanlığının (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır." ifadelerine yer verildi. Peki TCG Anadolu nedir, kim yaptı, kaç metre? Şuan nerede? TCG Anadolu savaş gemisi özellikleri neler? İşte son durumu...

    TCG ANADOLU SAVAŞ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ

    Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu hakkında araştırmalar hızlandı. TCG Anadolu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 11 Nisan 2023 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Peki TCG Anadolu savaş gemisinin özellikleri neler? TCG Anadolu'yu nedir, kim yaptı, kaç metre? Şuan nerede? İşte Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu hakkında merak edilenler...

    TCG ANADOLU SAVAŞ GEMİCİ NEREDE, SON DURUMU NE?

    Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun fotoğraflarını paylaştı.

    Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu yarın (11 Nisan 2023) yapılacak törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek.

    TCG ANADOLU SAVAŞ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ NELER?

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, daha önce yaptığı açıklamada teknik özellikler hakkında şu bilgileri vermişti:

    "Gemimizin uzunluğu 230 metre kadar ve 32 metre genişliğe sahip. Geminin tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 436 ton olacak. Gemi tam yük deplasmanında en az 20 buçuk knot azami sürate ve 16 knot ekonomik sürate sahip olacak. Gemi ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip olacak. Üzerinde bir güç aktarma sistemi, hava platformları olacak. Pist görevi görecek platformda helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Gemimizin içinde bir havuzumuz var. Orada da çıkarma gemimiz çeşitli zırhlı araçlarımızı tanklarımızı ve personelimizi karaya intikal ettirebilecek. Artık bu tür büyük projeler Türkiye için hedefte ve daha da ötesi hedefte. Yolumuz açık, teknolojimize güveniyoruz"

        DONANMAMIZ GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

        "Anadolu Çok Maksatlı Gemimizin güvertesindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2015 yılında başladı projemiz ve Tuzla'daki tersanemiz şu anda bu gemiyi tamamlamak üzere. Bu gemide yerlilik oranımız yüzde 70 civarında. Çok geniş bir alt yüklenici zinciriyle çalışılıyor. 131 tane alt yüklenici var. Bu ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak. Donanmamız gücüne güç katarken şunu da unutmamak gerekiyor. Bu gemi aynı zamanda NATO görevleri için de bir güç aktarma faktörü. Önemli ölçüde NATO ittifakının da aslında bir parçası olacak. İttifakın da bir parçası ve gücüne güç katacak bir gemi"

        ''Barış zamanında bir hastane görevi görebilecek, bir insani yardım verme ve aktarma görevi görebilecek. Afet bölgelerinde yardım hizmeti görebilecek. Çok geniş bir hastane ve tıbbi cihaz teşkilatı var. Mayıs 2019'da denize indirdik. Haziran'da da deniz kabul testlerine başlandı. İnşallah bu yıl sonunda kabulünün yapılmasını bekliyoruz. Bu bir kabiliyet ve malumunuz bu geminin tasarım aşamasında yabancı firma ile iş birliği yapıldı. Şimdi gemi inşaat sektörümüzün geldiği aşamada artık bu tür gemileri rahatlıkla kendi kabiliyetimizle tasarlayıp imal edebileceğimizi söyleyebiliriz.''
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        Emlak konut
        Haberler Haberler TCG ANADOLU SAVAŞ GEMİSİ ÖZELLİKLERİ | TCG Anadolu nedir, kim yaptı, kaç metre? Şuan nerede? İşte son durum...
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