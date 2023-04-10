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    • Haberler
    • 10.04.2023 08:09
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    • 10.04.2023 08:09
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    Risk raporu açıklandı... Bağcılar deprem riski haritası || Bağcılar depreme dayanıklı mı, fay geçiyor mu?

    Deprem riskinin oldukça yüksek olduğu İstanbul'da İBB tarafından ilçe ilçe deprem dayanıklılık seviyesi tespit edildi. Peki, Bağılar deprem riski var mı? Bağcılar depreme dayanıklı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bağcılar deprem riski haritası

    Bağcılar deprem riski haritası hakkında araştırmalar hızlandı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası deprem bölgelerindeki il ve ilçelerin deprem sonrası dayanıklılık durumu ve haritası merakla araştırılıyor. Deprem riskinin oldukça yüksek olduğu İstanbul'da İBB tarafından ilçe ilçe deprem dayanıklılık seviyesi tespit edildi. Peki, Bağılar deprem riski var mı? Bağcılar depreme dayanıklı mı? İşte detaylar...

    BAĞCILAR DEPREM BÖLGESİNDE Mİ?

    Bağcılar semti İstanbul deprem riski haritasına göre 2. derece riskli ilçeler arasında yer alıyor.

    BAĞCILAR TARİHİ COĞRAFYASI VE NÜFUSU

    Bağcılar, İstanbul Avrupa Yakası'nda bir ilçedir. İstanbul'un ilçeleri arasında en fazla nüfusa sahip 4. ilçedir. Ulaşım açısından zengin bir ilçedir. Bağcılar'ın 2022 yılında nüfusu 740.069 olmuştur.

        BAĞCILAR'DA HANGİ MAHALLELER RİSKLİ?

        İSTANBUL'DA DEPREM İÇİN EN RİSKLİ İLÇELER HANGİLERİ?

        Zeytinburnu Ayamama Deresi,

        Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları,

        Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),

        Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),

        Kanarya (Firuzköy kıyıları),

        Esenkent,

        Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

        Ambarlı ve Haramidere,

        Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

        Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.

        Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),

        Ambarlı ve Haramidere,

        Ataköy'ün bulunduğu kesimler,

        Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.
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        Emlak konut
        Haberler Haberler Risk raporu açıklandı... Bağcılar deprem riski haritası || Bağcılar depreme dayanıklı mı, fay geçiyor mu?
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