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    • 10.04.2023 07:00
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    • 10.04.2023 07:00
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    İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ! 28. Dönem İyi Parti İL İL milletvekili adayları: İzmir, Ankara, İstanbul...

    Son dakika haberine göre İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. 2023 Seçimlerine sayılı gün kala milletvekili aday listeleri açıklanmaya başlandı. Buna göre İyi Parti'de Adana 1'inci sırada Ayyüce Türkeş yer alırken, İstanbul 2. Bölge 1'inci sırada Buğra Kavuncu yer alıyor. İşte 28. dönem İyi Parti il il milletvekili aday listesi...

    İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ!

    28. Dönem İyi Parti milletvekili aday listesi belli oldu. Peki hangi isimler aday oldu? İşte İYİ Parti kanadında milletvekili adayları isim listesi...

    İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ

    İşte İYİ Parti'deki bazı adayların isimleri;

    Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
    Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
    Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra

    Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
    Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra

    Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
    Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
    Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

    Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
    Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
    Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra

        Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra
        Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
        Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra
        Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra

        İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra
        Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra
        Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra
        Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
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        Haberler Haberler İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ! 28. Dönem İyi Parti İL İL milletvekili adayları: İzmir, Ankara, İstanbul...
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