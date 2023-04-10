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    • 10.04.2023 08:32
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    • 10.04.2023 08:32
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    FITIR SADAKASI NE KADAR? 2023 Diyanet Fitre miktarı! Oruç tutmayanlar için bir günlük fitre kaç TL? Fıtır sadakası ne zaman verilir?

    Ramazan orucu yaklaşırken fıtır sadakası hakkında araştırmalar arttı. Fıtır sadakası, her yıl Diyanet'in belirlediği tutarlara göre veriliyor. Peki 2023 yılında Fıtır sadakası ne kadar? Oruç tutamayanlar için Ramazan fitresi günlük kaç para? Fıtır sadakası ne zaman, kimlere verilir? İşte Diyanet fitre miktarı.

    FITIR SADAKASI NE KADAR, KAÇ TL?

    Oruç tutmayanlar için bir günlük fitre bedeli ne kadar, kaç TL sorusu Ramazan'ın gelmesiyle birlikte sıkça araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı fitre miktarını açıkladı. Peki Fıtır sadakası ne kadar? Fıtır sadakası ne zaman, kimlere verilir?

    2023 FİTRE MİKTARI DİYANET

    Din İşleri Yüksek Kurulu 2023 yılı fitre miktarını açıkladı. Bu yıl fitre miktarı 70 TL olarak belirlendi.

    RAMAZAN'DAN ÖNCE FİTRE VERİLİR Mİ?

    Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında birçok aile yaşadıkları evleri boşaltmak zorunda kaldı. Ardından yoğun sağanak yağış sebebiyle bölgede sel felaketi meydana geldi.

    Müslümanlar ise Ramazan ayı öncesinde özellikle bu bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere fitre verilip verilmeyeceğini merak ediyordu. Konuyla ilgili beklenen açıklama Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından geldi.

    Açıklamada "içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle, vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen "Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?" sorusuna, "Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler" cevabını verdi.

        FİTRE KİMLERE VERİLMEZ?

        Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.

        Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

        Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez

        a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

        b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

        c) Eşine,

        d ) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

        e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

        Şâfiîlere ve Ebu Yusuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

        Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

        FITIR SADAKASI EN AZ NE KADAR, KAÇ TL?

        "Din İşleri Yüksek Kurulumuzca 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarı, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınarak 40 (kırk) TL olarak belirlenmiştir.
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        Haberler Haberler FITIR SADAKASI NE KADAR? 2023 Diyanet Fitre miktarı! Oruç tutmayanlar için bir günlük fitre kaç TL? Fıtır sadakası ne zaman verilir?
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