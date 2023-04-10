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    • 10.04.2023 11:01
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    2023 bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA son dakika duyurular! 2023 Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?

    2023 bekçi alımı sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. İstanbul'da 740, İzmir'de 100, Tekirdağ'da 55 şeklinde devam eden kontenjan sayısı iller bazında açıklanmış olup başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar bekçi alımı sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, 2023 bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2023 bekçi alımı sonuçları açıklandı mı?

    2023 bekçi alımı sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. İstanbul'da 740, İzmir'de 100, Tekirdağ'da 55 şeklinde devam eden kontenjan sayısı iller bazında açıklanmış olup başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar bekçi alımı sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, 2023 bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Bekçi alımı başvuru sonuçları nereden öğrenilir? İşte detaylar...

    2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI S.N. İL PLANLANAN KONTENJAN SAYISI İSTANBUL 740

    İZMİR 100

    TEKİRDAĞ 55

    MUĞLA 50

    VAN 40

    DİYARBAKIR 25

    GAZİANTEP 15

    EDİRNE 15

    ISPARTA 15

    TUNCELİ 15

    IĞDIR 15

    YALOVA 15

    ARDAHAN 15

    MARDİN 15

    SİİRT 10

    HAKKARİ 10

    ŞIRNAK 10

    AĞRI 10

    ÇANKIRI 10

    ÇANAKKALE 10

    NEVŞEHİR 10

    AKSARAY 10

    YOZGAT 10

    BİTLİS 10

    ERZİNCAN 10

    KİLİS 10

    BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Bekçi alımı sonuçları henüz açıklanmadı.

        Açıklanınca haberimizde yer alacaktır. 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan 1250 Erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı sonuçları başvuru yapan adaylar tarafından beklenmeye başlandı. Ön başvuru sonuçları ile ilgili henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

        BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2023 yılında yapılması planlanan Bekçilik sınavı için henüz bir tarih kararlaştırılmadı. Başvuruda bulunan adayların ilk turu geçmesinin ardından sınava tabi tutulacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
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        Haberler Haberler 2023 bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM PA son dakika duyurular! 2023 Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?
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