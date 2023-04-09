İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ! 28. Dönem İyi Parti İL İL milletvekili adayları: İzmir, Ankara, İstanbul...

28. Dönem İyi Parti milletvekili aday listesi belli oldu. Peki hangi isimler aday oldu? İşte İYİ Parti kanadında milletvekili adayları isim listesi...
İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ
İşte İYİ Parti'deki bazı adayların isimleri;
Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra
Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra
Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra
Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra
Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra
Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra
Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra
Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra
Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra
Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra