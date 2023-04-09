Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 09.04.2023 08:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2023 08:09
    ABONE OL

    turkiye.gov.tr e-Devlet DEPREM RİSKİ sorgulama ekranı! FAY HATTI SORGULAMA EKRANI || Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Deprem risk haritası...

    Deprem riski sorgulama ekranı için araştırmalar hızlandı. 6 Şubat Pazartesi meydana gelen 7.7 ve 7.6 iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme geldi. Deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman'da da etkili olunca, bilanço da o kadar ağır oldu. Deprem görüntüleri paniğe neden olurken vatandaşlar "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye deprem riski ve fay hattı haritası...

    takvim.com.tr
    E-DEVLET DEPREM RİSKİ SORGULAMA EKRANI!

    Deprem riski sorgulama ekranı için araştırmalar hızlandı. 6 Şubat Pazartesi meydana gelen 7.7 ve 7.6 iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası gündeme geldi. Deprem Malatya, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Adıyaman'da da etkili olunca, bilanço da o kadar ağır oldu. Deprem görüntüleri paniğe neden olurken vatandaşlar "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Türkiye deprem riski ve fay hattı haritası...

    EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

    Aşağıdaki adrese tıklayarak harita üzerinden bulunduğunuz konuma ulabilirsiniz. Ekranın yan tarafından Faylar sekmesini ve Depremler sekmesinden ise Son 24, son 7 gün ve Son 30 gün şeklinde bulunan kutucuklara tıklayarak hangi zaman diliminde evinizin altından fay hattın geçtiğini görebileceksiniz.

    AFAD SON DEPREM RİSK HARİTASINI YAYINLADI! İşte ilçe ilçe İstanbul risk haritası

    TÜRKİYE DEPREM RİSK HARİTASI - DİRİ FAY HATLARI

    FAY HATTI SORGULAMA EKRANI

    Yaşadığınız bölgenin deprem riskini ve fay hatlarını sorgulamak için E-Devlet sistemine giriş yaparak Deprem Haritası Sorgulama sayfasından aktif fay hatlarını görüntüleyebilirsiniz. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden fay hatlarını görüntülemek mümkün.

    FAY HATTI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

        İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

        ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

            EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

            Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            7’li koalisyonda olaylı gece! Aytun Çıray ’İP’i kopardı
            Haberler Haberler turkiye.gov.tr e-Devlet DEPREM RİSKİ sorgulama ekranı! FAY HATTI SORGULAMA EKRANI || Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Deprem risk haritası...
                loading
                SON DAKİKA