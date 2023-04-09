AK Parti'de milletvekili listeleri bugün teslim edilecek! Kadın sayısında artış: En genç aday 19 yaşında

AK PARTİ YENİ YÜZLERLE SEÇMEN KARŞISINA ÇIKIYOR

Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi. Kısacası AK Parti, 2023 seçimlerinde güçlü ve yenilenmiş kadrolarla seçmen karşısına çıkıyor.

KADIN SAYISINDA ARTIŞ

Eğitimde, istihdamda, iş hayatında ve siyasette kadına verdiği değerle ön plana çıkan AK Parti'de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.