Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 08.04.2023 07:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2023 12:23
    ABONE OL

    AK Parti'de milletvekili listeleri bugün teslim edilecek! Kadın sayısında artış: En genç aday 19 yaşında

    Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi için bugün son gün. AK Parti'de liste çalışmalarında son viraja girildi. 3 dönem kuralının istisnasız uygulanacağı listede, kabineden çok sayıda isim yer alacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yazar, entelektüel gibi sürpriz isimlerin de adaylar arasında yer alacağını belirtmişti. İl ve belediye başkanlarının olacağı adaylar kağıdında, AK Parti'nin vitrinde yeni yüzlere de fırsat vermesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    AK Parti’de milletvekili listeleri için son rötuş

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon çalışmalarında sona yaklaştı. Mevcut kabinedeki bakanlar da AK Parti'den birinci sıradan aday olacaklar. Listelerde büyük oranda yenilenmeye giden AK Parti'de en az 3 dönem vekillik yapmış 73 isim yer almayacak.

    AK Parti'nin kesin aday listesi 9 Nisan'da AK Parti genel başkan yardımcıları tarafından YSK'ya teslim edilecek.

    3 DÖNEM KURALI "İSTİSNASIZ" UYGULANDI
    Buna göre, AK Parti'nin aday listesinde büyük bir değişim olacak. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişiyor. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı "istisnasız" uygulandı.

    Uzun, detaylı ve titiz bir çalışmanın ardından oluşturulan listede, büyük oranda seçim bölgesinde güçlü olan "yerel aktörler" öne çıkarıldı. Anketler, saha çalışmaları ve temayül yoklamasının yanı sıra yüz yüze mülakatlarda aday adaylarının gösterdiği performans, sunduğu projeler ve siyasi kariyerleri masaya yatırıldı. En önemlisi de listelere son şekli verilene kadar anket çalışmalarından faydalanılması oldu. Bir taraftan listeler üzerinde hummalı çalışma yürütülürken diğer taraftan da yapılan anketlerin sonuçları AK Parti Genel Merkezi'yle paylaşıldı.

    AK PARTİ YENİ YÜZLERLE SEÇMEN KARŞISINA ÇIKIYOR
    Daha önce yaptığı açıklamada, kabinedeki yer alan bakanların milletvekili adayı olacağını açıklayan Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin önemli aktörleri ile mevcut bakanları Anadolu şehirleri ve büyükşehirlerde aday olarak gösterdi. Kısacası AK Parti, 2023 seçimlerinde güçlü ve yenilenmiş kadrolarla seçmen karşısına çıkıyor.

    KADIN SAYISINDA ARTIŞ
    Eğitimde, istihdamda, iş hayatında ve siyasette kadına verdiği değerle ön plana çıkan AK Parti'de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

    EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA
    Gençlere olan güvenini her seferinde dile getiren ve onlar için "Işığımız, umudumuz ve geleceğimiz" tabirini kullanan Başkan Erdoğan, önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de gençleri seçilebilecek yerden aday listesine koydu. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

    İnan'ın yanı sıra birçok genç listedeki yerini aldı. Genç sayısının daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine dikkate değer bir noktada olduğu listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

        LİSTE TESLİMİ İÇİN SON GÜN BUGÜN
        Siyasi partilerin genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK'ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim etme süresi bugün 17.00'de sona erecek.

        Listelerde büyük oranda yenilenmeye giden AK Parti'de bu seçimde 3 dönem kuralı istisnasız olarak uygulanacak.

        LİSTELERDE ESKİ BAKAN SÜRPRİZİ
        Başkan Erdoğan'ın listelerde yazar, entelektüel gibi sürpriz isimlerin de yer alacağını belirtmişti. İl ve belediye başkanlarının yer alacağı AK Parti'de yeni yüzler de aday olarak gösterilecek.

            Yeni yüzlerin yanı sıra tecrübeli isimlerin de yer alacağı Faruk Çelik Artvin, Lütfi Elvan Mersin, Nihat Zeybekçi Denizli, Ömer Çelik, Adana, Abdülhamit Gül Gaziantep'ten aday olacak.

            MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş Ankara'dan ve TBMM esi Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç Manisa'dan aday olacak. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun iste Batman'dan aday gösterilmesi bekleniyor.

            BAKANLAR İLK SIRADA YER ALACAK
            Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul'dan.

                Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa.

                Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun'dan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'den aday olacak.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                • Paylaş
                • Tweet
                • Paylaş
                • Sitene Ekle
                •  
                Başkan Erdoğan’dan 9 puan fark!
                Haberler Haberler AK Parti'de milletvekili listeleri bugün teslim edilecek! Kadın sayısında artış: En genç aday 19 yaşında
                    loading
                    SON DAKİKA