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    • Haberler
    • 08.04.2023 10:01
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    • 08.04.2023 10:01
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    Nihat Hatipoğlu ATV saat kaçta ne zaman başlayacak? Ramazan'da hangi programlar var? Nihat Hatipoğlu CANLI İZLE! ATV, Youtube...

    Her yıl Ramazan ayında yaptığı programlarla ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu bu sene de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

    takvim.com.tr
    Ramazan’da hangi programlar var?

    Her yıl Ramazan ayında yaptığı programlarla ekranlara gelen Nihat Hatipoğlu bu sene de ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

    NİHAT HATİPOĞLU HANGİ KANALDA?

    Her yıl izleyicisi ile buluşan Nihat Hatipoğlu ATV'de yayınlanacak iftar ve sahur programıyla vatandaşlarla buluşacak.

    SAHUR PROGRAMI 22 MART'TA BAŞLIYOR

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Mutfak Bahane
    16:00 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Kuruluş Osman
    00:20 Aldatmak
    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
    05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi

        İFTAR PROGRAMI 23 MART'TA BAŞLIYOR

        06:35 Hz. Ömer
        07:30 Huzur Sokağı
        08:00 Kahvaltı Haberleri
        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Mutfak Bahane
        16:00 Esra Erol'da
        18:45 ATV Ana Haber
        19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
        20:00 Aldatmak
        00:20 Bir Küçük Gün Işığı
        02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
        02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
        05:50 Mevlit ve Süleyman Çelebi

        NİHAT HATİPOĞLU ATV CANLI İZLE

        ATV CANLI YAYIN

        KANAL D RAMAZAN PROGRAMI

        Kanal D'de bu yıl iftar programı yayınlanmazken, sahurda Fatih Çıtlak Hoca, sohbetleri izleyenlerin karşısında olacak. Ramazan ayı boyunca saat 02.30'da "Mehmet Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti Programı" Kanal D ekranlarında yerini alırken, program yaklaşık 2 saat sürecek.

        TRT 1 RAMAZAN PROGRAMI

        TRT 1'de bu yıl hem iftar hem de sahur programı yer alacak. Serdar Tuncer'in sunumuyla ekranlara gelecek olan iftar programı Ramazan Sevinci saat 19.00'da yayınlanırken, Sahur Bereketi programı yine Serdar Tuncer'in sunumuyla saat 03.20'de TRT1 ekranlarında olacak.

            ATV RAMAZAN PROGRAMI

            ATV'de uzun yıllardır olduğu gibi bu Ramazan ayında da Nihat Hatipoğlu hem iftarda hem de sahurda ekranlarda olacak. 19.50'de başlayan Nihat Hatipoğlu ile İftar programı yaklaşık olarak 1 saat sürecek. Gece saat 02.45'te yine Nihat Hatipoğlu ile Sahur programı ise yaklaşık iki saat boyunca ATV ekranlarında olacak.

            STAR TV RAMAZAN PROGRAMI

            Star TV'de iftar programı bulunmazken, gece saat 03.00'da Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi programı ekranlarda olacak. 2 saat devam eden program, İstanbul'da imsak vaktinin girmesiyle sona erecek.

            KANAL 7 RAMAZAN PROGRAMI

            Kanal 7'de iftar programı saat 18.50 de başlayacak. Programı emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan Hoca sunacak. Sahurda ise 02.15'te Mustafa Karataş ile Sahur Vakti programı Kanal 7 ekranlarında izleyicilerin karşısında olacak. Yaklaşık 3 saat süren programda izleyenlerin soruları yanıtlanacak.
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            Haberler Haberler Nihat Hatipoğlu ATV saat kaçta ne zaman başlayacak? Ramazan'da hangi programlar var? Nihat Hatipoğlu CANLI İZLE! ATV, Youtube...
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