Deprem sırasında can ve mal kayıplarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de yaşanan sarsıntı anında kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, yaşam üçgeni nasıl yapılır? İşte detaylar...
YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?
Deprem sırasında yaşam üçgeni doğru bir şekilde uygulanırsa enkaz altından sağ çıkmayı sağlayacak en önemli önlemlerinden biridir. 'Yaşam üçgeni' deprem anında uygulanması gereken ilk yöntemdir. Deprem gibi ciddi bir olay esnasında hayat üçgeni olarak da adlandırılan bu yöntem doğru yapıldığında hayat kurtarıyor. Hayat üçgeni, canlıların nefes alabileceği küçük alanlardır. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.
YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem anında hayat üçgeni oluşturulmasına yönelik şu şekilde bir çağrıda bulunuyor:
"Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir."