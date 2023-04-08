Tam burslu ve yatılı eğitim için Darüşşafaka Giriş Sınavı tarihi belli oldu. Peki, Darüşşafaka sınavı ne zaman, saat kaçta 2023? Darüşşafaka sınav başvurusu ne zaman yapılır? Hangi illerde yapılacak? İşte merak edilenler!
DARÜŞŞAKAFA SINAVI NE ZAMAN?
Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın 2023 yılı sınavı; 21 Mayıs Pazar günü saat 11.00'de Türkiye'nin 37 ilinde düzenlenecek.
DARÜŞŞAFAKA SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, SON GÜN NE ZAMAN?
Darüşşafaka Giriş Sınavı Online Kayıt Başlangıç Tarihi: 2 Ocak 2023, Pazartesi
Darüşşafaka Giriş Sınavı Kayıt Bitim Tarihi: 15 Mayıs 2023, Pazartesi
DARÜŞŞAFAKA SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Öğrencinin;
T.C. vatandaşı olması
Anne ve/veya babasının hayatta olmaması
Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması