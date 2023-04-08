AK Parti'de milletvekili listeleri hazırlığında son viraj! Kabine sahaya iniyor

LİSTELERDE ESKİ BAKAN SÜRPRİZİ

Başkan Erdoğan'ın listelerde yazar, entelektüel gibi sürpriz isimlerin de yer alacağını belirtmişti. İl ve belediye başkanlarının yer alacağı AK Partide yeni yüzler de aday olarak gösterilecek.