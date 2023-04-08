AK Parti'de milletvekili listeleri hazırlığında son viraj! Kabine sahaya iniyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon çalışmalarında sona yaklaştı. Mevcut kabinedeki bakanlar da AK Parti'den birinci sıradan aday olacaklar. Listelerde büyük oranda yenilenmeye giden AK Parti'de en az 3 dönem vekillik yapmış 73 isim yer almayacak.
AK Parti'nin kesin aday listesi 9 Nisan'da AK Parti genel başkan yardımcıları tarafından YSK'ya teslim edilecek.
LİSTE TESLİMİ İÇİN SON GÜN YARIN
Siyasi partilerin genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK'ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim etme süresi yarın 17.00'de sona erecek.
Listelerde büyük oranda yenilenmeye giden AK Parti'de bu seçimde 3 dönem kuralı istisnasız olarak uygulanacak.