Son dakika: AK Parti'den DSP'ye ziyaret! Cumhur İttifakı'na destek için olumlu sinyal

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DSP Genel Merkezi'nde giderek Genel Başkan Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirmenin yapıldığı görüşme sonrası basın açıklaması yapıldı. Yıldırım, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yaptığı ziyaretinde iftardan önce çay kahve ikramı yapıldığına gönderme yaparak "Biz ikramı bayram sonrasına bıraktık" dedi.

"BUERABER YOL YÜRÜME TEKLİFİ YAPTIK"

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

14 Mayıs'ta bir seçim yaşayacağız. O seçim çerçevesinde partiler, programlarıyla ittifaklarıyla millete kendilerini ifade ediyorlar. DSP deyince rahmetli Ecevit'i anmadan olmaz. Onlar bu ülkenin egemenliğinin ayrılmaz parçası olan Kıbrıs'ın fatihleridir.

Bu seçimler ülkemizin bölgede hükümranlığının ve emperyal hedeflerin bir çekişmesi olacağını öngörüyoruz. Bu bizim öngörümüz değil dış çevrelerde ortaya konulan bir hakikat. Bu seçimlerde beraber yol yürüyeceğimizi düşündük ve bu teklifi DSP'ye ve arkadaşlarına ilettik. Kendileri değerlendirip ona göre hareket edeceğiz. Ziyaretimizin amacı budur.

"İLK TURDA SONUÇLANMALI"

Yıldırım'ın ardından söz alan Aksakal da, "Bu değerli öneriye biz de karşılık olarak, TBMM'de katkı sunmak istediğizi paylaştık. Bugün saat 14'te başkanlar kurulu toplantısından sonra kararı duyuracağız ve AK Parti'yi ziyaret edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Aksakal'ın açıklamaları şöyle: AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve Sayın Çelik ziyaret ederek seçimler ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Teşekkür ediyoruz. DSP'nin 38 yıllık siyasi geçmişinin yeni dönemde TBMM'ye taşınması yönündeki görüşlerini paylaştılar. 14 Mayıs seçimleri, terörden tamamen arınmış, Atatürk'ün gösterdiği hedefe hızla koşan Türkiye'nin inşası için vesile olacaktır.

DSP Atatürk'ün yolunda, Türk devletine hizmet etmek için ilkeli bir duruşla dürüstlük ve şeffaflık içinde yoluna devam edecektir. İlk turda sonuçlanması, siyasi bir maceraya meydan verilmemesi için elinden geleni yapacaktır. Atatürk milliyetçiliği, Anayasa'nın ilk dört maddesi, mavi vatan, Türk milletinin güvenliği vazgeçilmez kırmızı çizgilerimizdir. Milliyetçi vatansever bir parti olarak katkılarımızı sunmak istediğimizi paylaştık.