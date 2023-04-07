Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında? Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı nereli, hangi dizilerde oynadı? Kariyeri...

MHP 28. dönem milletvekili adayları arasında Seksenler dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özlem Balcı'da yer alıyor. Bu kapsamda hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında? Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
ÖZLEM BALCI KİMDİR?
Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla 1. sıradan milletvekili adayı olmuştur. Özlem Balcı aslen Muğlalıdır.
25 Mart 1984 yılında Fethiye'de dünyaya gelen Balcı, İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de gördü. Çalışma hayatına henüz genç yaşta başlayan Balcı, lise eğitimi alırken yerel kanallardan F Radyo & TV'de DJ'lik yaptı.