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    • 07.04.2023 19:34
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    • 07.04.2023 19:34
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    Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında? Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı nereli, hangi dizilerde oynadı? Kariyeri...

    Özlem Balcı hakkında aramalar hız kazandı. TRT1 ekranlarından yayınlanan Seksenler dizisinde rol alan Özlem Balcı, 14 Mayıs’ta düzenlenecek seçimlerde Muğla milletvekili aday adaylığı müracaatını yaptığını duyurdu. Peki, Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında? Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında?

    MHP 28. dönem milletvekili adayları arasında Seksenler dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özlem Balcı'da yer alıyor. Bu kapsamda hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında? Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

    ÖZLEM BALCI KİMDİR?

    Özlem Balcı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla 1. sıradan milletvekili adayı olmuştur. Özlem Balcı aslen Muğlalıdır.

    25 Mart 1984 yılında Fethiye'de dünyaya gelen Balcı, İlk ve orta öğrenimini Fethiye'de gördü. Çalışma hayatına henüz genç yaşta başlayan Balcı, lise eğitimi alırken yerel kanallardan F Radyo & TV'de DJ'lik yaptı.

        Aynı kanalda haber spikerliği, metin yazarlığı ve haber muhabirliği yaptı. Köyümüzde Özlem programında sunucu, Sabah Şekerleri programında yönetmenlik görevini üstlendi.

        Özlemce isminde kendi programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Muğla'nın yerel kanallarından Şah TV'de haber spikerliği yaptı. Çeşitli görevlerinden dolayı ödüller kazandı. 2001 yılında Çankaya Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Tatil dönemlerinde Fethiye'de bir tatil köyünde çocuk animasyonu ve halkla ilişkiler alanlarında çalıştı.

        Çalıştığı kurum bünyesinde animasyon aktivitelerine İngilizce tiyatro oyunları koyarak yönetmenlik yaptı. Çeşitli alanlarda dersler verdikten sonra üniversite eğitiminin üçüncü senesinde okulu bırakıp M.S.M'de tiyatro eğitimleri almaya başladı.

        TRT1 ekranlarından yayınlanan Seksenler dizisinde rol aldı.
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        Haberler Haberler Özlem Balcı kimdir, kaç yaşında? Muğla MHP milletvekili adayı Özlem Balcı nereli, hangi dizilerde oynadı? Kariyeri...
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